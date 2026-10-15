Reprodução/TV Record Mansão em que Hebe Camargo viveu

Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), falou nas redes sociais sobre a repercussão de vídeos que mostram o estado de abandono de uma mansão no Morumbi, em São Paulo, onde sua mãe viveu por 21 anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele voltou a falar sobre o imóvel, esclareceu que a propriedade não pertencia à apresentadora e criticou as pessoas que entraram no local para fazer gravações.

“Gente, vocês não devem aguentar mais eu falando desse assunto, né? Agora, imagina eu, tendo que voltar aqui, falar de novo disso, que não param de postar coisa daquela casa que está em ruínas”, iniciou.

Logo depois, Marcello afirmou que a propriedade pertencia a Lélio Ravagnani, marido de Hebe, que faleceu em 2000. Segundo ele, a família deixou a residência naquele ano e nunca mais voltou à mansão.

“Pela milionésima vez, eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo. Era, sim, do Lélio, marido dela, que faleceu no ano 2000. Nós saímos de lá no ano 2000 e nunca mais voltamos nessa casa, tá?”, disse.

Crítica às invasões

Marcello também criticou as pessoas que entraram no casarão para registrar imagens do interior do imóvel e publicar o conteúdo nas redes sociais. Para ele, as gravações ultrapassaram os limites.

“E as pessoas invadem a casa. Invadem, isso é invasão de propriedade. A maior prova de que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha; se fosse minha, eu processava”, disse.

Mansão abandonada

Localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, a luxuosa casa foi construída por Lélio Ravagnani na década de 1970. O imóvel conta com 962 metros quadrados e uma ampla área que ficou conhecida por receber muitas festas promovidas pela apresentadora.

O local reunia artistas, políticos e outros famosos. Hebe viveu na residência por 21 anos e deixou a mansão após a morte do esposo, em julho de 2000.



