Reprodução/YouTube/Astrid Fontenelle Heloisa Périssé fala sobre vida amorosa

Heloisa Périssé falou sobre os seus 60 anos, que completou em agosto, e, ao ser indagada sobre a sua vida sexual, revelou que está numa fase bem segura e cheia de descoberta. "Podemos sempre aperfeiçoar, ir melhorando, se descobrindo, se permitindo viver", disse a atriz.

No bate-papo com o canal de Astrid Fontenelle, no YouTube, a comediante contou todos os detalhes dessa nova era. Lembrando que ela namora atualmente com a diretora Letícia Prisco.

Na conversa, Heloisa, que voltará aos folhetins em janeiro de 2027, com Avenida Brasil 2, disse que ainda nunca deixou de viver. "Muito, nunca deixei de viver. Nem deixarei, se Deus quiser", pontuou a celebridade.

No entanto, especula-se que em Avenida Brasil 2, ela atuará somente nos primeiros capítulos.





Fim do casamento

Ainda conversando com a ex-Saia Justa, Astrid Fontanelle também comentou sobre o seu casamento de 22 anos com o diretor Mauro Farias, pai de sua segunda filha, Antônia, que também é mãe de Luísa, do relacionamento com Lug de Paula.

"Foi muito tempo casada. Eu acho. Sou amiga dele, torço por ele, falo com ele, quero que seja feliz", disse.

"É pai da minha filha e pai da Luisa, por extensão, quando comecei a namorar com ele, a Luisa tinha apenas dois anos. Sempre foi uma pessoa muito presente. Tenho muita admiração pelo Mauro, porque é um cara muito inteligente, correto, fiel aos propósitos dele", disse.

Reprodução/Instagram Heloisa Périssé com a filha, Luisa Périssé

Ela contou que deseja tudo de melhor ao seu ex-marido e deseja que ele seja feliz, inclusive, na atual relação. Ela ainda afirma que toda a família se reorganizou e estão felizes.

"O Admiro de verdade, desejo tudo de melhor. Sei que está namorando, fico feliz que esteja feliz, tomara que sejam muito felizes. A nossa família se reorganizou, a vida se reorganiza sempre", finalizou.

Trajetória Heloisa Périssé

Reprodução/Instagram Heloísa Périssé





É uma atriz, humorista e roteirista. Ficou conhecida por seus papéis cômicos na TV e no teatro, que lhe renderam muitos elogios da crítica e a fizeram ser uma das atrizes mais conhecidas do Brasil.

Perissé já ganhou vários prêmios, o que inclui Prêmio Mambembe, dois Prêmios Qualidade Brasil e dois Melhores do Ano. Em 2012, teve o auge da fama ao viver a Monalisa, em Avenida Brasil.