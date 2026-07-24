Reprodução/Internet Show do Milhão quase não estreou no SBT

O Show do Milhão quase deixou de estrear após uma briga entre Silvio Santos (1930-2024) e Hebe Camargo (1929-2012), revelou o executivo Walter Zagari. A atração estava prevista para ocupar a grade do SBT, mas um impasse sobre o horário do programa da apresentadora fez o dono da emissora cogitar o cancelamento da novidade.

A revelação de Zagari ocorreu em entrevista ao programa de Flávio Ricco, na Leo Dias TV. O executivo contou que a primeira temporada do Show do Milhão, que ainda tinha o título Jogo do Milhão, seria exibida durante 22 dias seguidos. A estreia mudaria o início do programa de Hebe para 23h nas segundas-feiras.

Hebe Camargo não aceitou a alteração porque avaliava que seu público não acompanharia o programa em um horário mais tarde. "A minha audiência é de gente de muita idade, não vai esperar até 23h", disse ela, segundo o relato de Zagari. O empresário tentou convencer a apresentadora de que a mudança poderia atrair novos espectadores para sua atração.

"Você vai pegar um novo público, que vai assistir ao Show do Milhão e vai ficar para ver o teu programa", argumentou o executivo. Sem um acordo, Hebe chegou a sugerir o cancelamento de seu próprio programa. Silvio Santos, porém, decidiu interromper a estreia do Show do Milhão, medida que causaria grande perda financeira ao

Diretor revelou plano para salvar o programa

Zagari contou que cinco cotas de publicidade já estavam vendidas para a atração, com faturamento de US$ 10 milhões. O executivo relembrou uma conversa por telefone com Silvio Santos, na qual explicou o risco aos patrocinadores e mencionou a expectativa de audiência do programa, estimada em 30 pontos.

"Ele falou: 'Waltinho, você vai ter um baita prejuízo'. Não era a casa, eu ia ter o prejuízo", relembrou Zagari. O executivo afirmou que perguntou ao apresentador o que diria aos patrocinadores e ao público chamado para acompanhar a estreia. "Ele respondeu: 'não importa, eu resolvo com o público no domingo'. E desligou o telefone."

Luciano Callegari, diretor considerado braço-direito de Silvio Santos na época, também participou da tentativa de resolver o impasse. Zagari afirmou que o profissional sugeriu "um plano B maquiavélico ao extremo". Depois disso, ele procurou Hebe pessoalmente para assumir a responsabilidade pelo problema e tentar evitar o fim da atração.

"Falei: 'minha rainha, fiz uma bobagem, que não tem preço ou tamanho, é uma bobagem tão grande que eu vou perder meu emprego'. Inventei uma história dizendo que lancei o programa achando que não coincidia com o programa dela", admitiu o diretor. A estratégia de Zagari conseguiu reverter a situação e permitiu a estreia do programa.