Reprodução/Record Dudu Camargo e Karol Lekker

Carol Lekker, após contar ao vivo para Adryana Ribeiro sobre a morte do cantor Rick, foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. Depois de ser eliminada, a cantora participou da "Cabine de Descompressão", com Cristina Rocha e Carol Lekker. Após o ocorrido, no entanto, ela afirmou que foi orientada a dar a informação.

Em conversa com Fábia Oliveira, a apresentadora contou que a ideia de dar a notícia durante a atração partiu de Dudu Camargo. Diante das fortes críticas que vem recebendo, inclusive do marido da artista, a ex-Fazenda chegou a conversar com o jornalista para que ele assumisse que a orientação havia partido dele.

Carol ainda afirmou que o episódio teve grande repercussão e que apenas seguiu a orientação do apresentador da Record, a quem definiu como "expert". Dudu Camargo, por sua vez, disse que os ataques virtuais passaram dos limites e que tudo será esquecido em breve.





Outras orientações

Reprodução/Disney+ Apresentador Dudu Camargo





O jornalista ainda teria pedido para os seus chefes orientarem Carol a não tocar mais no assunto. Porém, a ex-fazenda pediu que Dudu Camargo a ajudasse a resolver o problema, já que está sendo "cancelada" por falar o que supostamente ele mandou.

Saída polêmica do SBT

Carol que era do Fofocalizando, assinou no último mês com a Record. Na ocasião, ela afirmou que os R$ 10 mil que ganhava mês na TV da Anhanguera era pouco e que não estava dando nem para suas necessidades mais simplórias, como ter um sofá.

Reprodução/Instagram/@carollekker_ Carol Lekker mostrou apartamento sem sofá

Ela chegou a publicar vídeos do imóvel onde vive e revelou que paga R$ 3 mil de aluguel. A famosa também contou que não possui alguns móveis e eletrodomésticos por falta de recursos. "Essa é minha sala. Não tive condições de comprar uma televisão nem um sofá. Eu não consigo comprar, não tive condições. Eu estou vivendo sem isso. Essa é a minha realidade", desabafou.

Durante sua passagem pelo SBT, Carol Lekker se envolveu em algumas polêmicas que teriam contribuído para um suposto mal-estar com a emissora. Em uma das ocasiões, ela criticou uma rede de fast-food. Em outro momento, questionou o desempenho de Eliana aos domingos à frente do "Em Família", da Globo.