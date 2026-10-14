O jornalista Ayres Rocha morreu nesta quarta-feira (14), aos 62 anos, em Rio Branco, no Acre. O apresentador enfrentava um câncer e havia retornado à capital acreana depois de passar por tratamento em João Pessoa, na Paraíba. Conhecido por apresentar o Jornal do Acre 2ª Edição, da Rede Amazônica, ele comandou uma edição do Jornal Nacional em 2019, em comemoração aos 50 anos do telejornal da Globo.A volta para Rio Branco ocorreu há cerca de um mês, por decisão do próprio jornalista, que desejava permanecer perto dos familiares. De acordo com sua irmã, Elaina Rocha, o apresentador mantinha uma relação de afeto com a cidade onde nasceu e desenvolveu sua carreira. Em entrevista para a Rede Amazônica, ela explicou o motivo do retorno: “Ele veio para cá porque ama a cidade dele, porque ele queria ficar perto da gente”.Elaina Rocha contou que o irmão passou os últimos dias cercado por familiares e recebeu visitas no hospital até a noite anterior à morte. Mesmo diante das dificuldades provocadas pela doença, o jornalista manteve o contato com os parentes e conseguiu fazer brincadeiras por meio de gestos. A irmã destacou a serenidade do apresentador durante os encontros e recordou o comportamento dele na véspera de sua morte.“Ele estava tão sereno ontem, tão bonito, tão feliz. Ele estava feliz porque estava vendo todo mundo lá, a família dele do lado dele”, lembrou Elaina. A familiar também ressaltou o carinho que Ayres recebia de amigos, parentes e colegas de profissão. Entre os vínculos profissionais, destacou a relação com a Rede Amazônica, emissora na qual o comunicador passou grande parte da carreira e se tornou conhecido pelo público acreano.
Carreira do comunicador
José Ayres de Souza Rocha nasceu e cresceu em Rio Branco. Durante a infância, morou em uma casa na Rua Silvestre Coelho, no bairro Bosque. Era o caçula de uma família com nove filhos biológicos e duas filhas adotivas. Seus pais eram Álvaro Vieira da Rocha, natural do Pará, e Raimunda de Souza Rocha, de Xapuri, município do interior acreano. Foi na capital que iniciou sua vida profissional.A entrada de Ayres Rocha na televisão aconteceu em 1989, quando ele trabalhava como bancário durante as manhãs e procurava outra ocupação para o período da tarde. A oportunidade surgiu na então TV Acre, onde passou os primeiros meses acompanhando a rotina dos profissionais da redação. Sem experiência diante das câmeras, recebeu um convite para substituir o apresentador de um programa esportivo que havia faltado ao trabalho naquele dia.Apesar do receio inicial, Ayres aceitou apresentar a atração esportiva e iniciou sua carreira na televisão. Posteriormente, passou por diferentes telejornais da emissora, com participações nas edições da manhã e da tarde. Em 1995, assumiu a bancada do Jornal do Acre 2ª Edição. O noticiário passou a fazer parte de sua rotina profissional e marcou três décadas de atuação como apresentador na Rede Amazônica.Ao longo desse período, o jornalista desenvolveu uma forma de apresentar as notícias marcada pela voz característica e pela serenidade diante das câmeras. Na redação, recebeu dos colegas o apelido de “professor”, em referência à relação que mantinha com os profissionais. Também buscou formação acadêmica na área ao ingressar no curso de Comunicação Social. Sua atuação acompanhou mudanças no telejornalismo e na cobertura dos acontecimentos regionais.
Jornal Nacional foi um marco
Em 2019, Ayres Rocha representou o Acre em uma edição comemorativa dos 50 anos do Jornal Nacional, da Globo. Na ocasião, ele dividiu o comando do jornal mais visto do país com a jornalista Jéssica Senra, então apresentadora do Bahia Meio-Dia. A participação levou o trabalho do comunicador acreano ao público nacional e marcou um dos momentos de maior exposição de sua carreira fora da programação regional da Rede Amazônica.A edição especial fez parte das comemorações do cinquentenário do Jornal Nacional, que reuniu representantes do telejornalismo de diferentes regiões do país. Para Ayres, a participação representou uma oportunidade de apresentar seu trabalho a telespectadores de outros estados. Até então, sua imagem estava associada principalmente à cobertura diária dos acontecimentos do Acre, onde construiu uma relação de proximidade com o público ao longo de três décadas.