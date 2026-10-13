Reprodução Instagram Virginia Fonseca exibe corpo de biquíni e celebra autoestima após término com Vini Jr.





Virginia Fonseca mostrou que está com a autoestima em alta após o fim do relacionamento com Vini Jr. Nesta terça-feira (13), a influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece de biquíni diante do espelho, exibindo o corpo depois de uma sessão de bronzeamento artificial. “Autoestima elevada com sucesso”, escreveu na publicação.

No registro, a empresária chamou a atenção ao mostrar a barriga definida e as pernas musculosas. Mais cedo, ela também reservou um tempo para cuidar da aparência em um salão de beleza em São Paulo, onde fez hidratação nos cabelos e as unhas. Ao compartilhar o resultado dos cuidados, Virginia brincou: “Cabelo hidratado, quero guerra com absolutamente ninguém”.





As publicações aconteceram dois dias após a confirmação do término com o atacante do Real Madrid. O fim do namoro foi anunciado no domingo (11), por meio de um comunicado enviado pela assessoria da influenciadora. Segundo a equipe, a decisão ocorreu de forma tranquila, sem desentendimentos entre o ex-casal.

“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou o comunicado.

Virginia viajou com os filhos após término

No mesmo domingo em que a separação veio a público, Virginia viajou para Miami, nos Estados Unidos, acompanhada dos filhos Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. Durante a viagem, ela reencontrou o ex-marido, Zé Felipe, pai das crianças. O encontro movimentou as redes sociais e levou fãs a especularem sobre uma possível reconciliação entre os dois, embora não haja confirmação de que pretendam reatar.

Virginia e Vini Jr. mantiveram um relacionamento por cerca de um ano, com um período de afastamento antes de reatarem durante a Copa do Mundo. Com o fim do namoro, a influenciadora tem compartilhado momentos da rotina, incluindo cuidados pessoais e registros ao lado da família.





