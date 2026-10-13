Reprodução/Instagram/@alexandre_slaviero Ator Alexandre Slaviero

Alexandre Slaviero falou com o seu público após ter sofrido um desmaio durante uma transmissão na plataforma TikTok. Em comunicado publicado no Instagram, o artista pontuou que exagerou no tempo que passou em frente às telas e afirmou que procurou um hospital.

O ator pontuou que entrou na onda de fazer lives no TikTok para divulgar seu livro. “A recepção foi tão bonita que, quando percebi, já estava fazendo lives de cinco, seis, sete e até oito horas ininterruptas, muitas vezes mais de uma por dia”, iniciou.

Ele disse que acabou ultrapassando todos os limites e que, inclusive, estava dormindo pouco e se alimentando de forma desordenada, o que contribuiu para que desmaiasse durante uma transmissão ao vivo no TikTok.

“No meio de tantos compromissos, acabei ultrapassando meus limites, dormindo pouco, me alimentando de forma inadequada e não dando ao meu corpo o descanso necessário. E o corpo, uma hora, cobra a conta. Foi o que aconteceu durante uma das lives, quando acabei desmaiando”, pontuou.

Slaviero disse que vai continuar se cuidando e que, em breve, voltará a se dedicar às lives na plataforma. Atualmente, ele acumula mais de 4 mil seguidores.

"Quero tranquilizar todos vocês. Fui até o hospital, fui atendido e estou bem. Agora é respeitar meu tempo de recuperação. Logo estarei de volta às lives, com a mesma alegria de sempre, mas de maneira mais equilibrada e respeitando meus limites. Obrigado de coração por todo o carinho", pontuou.

Quem é Alexandre Slaviero?

Alexandre Slaviero é um ator e empresário do Brasil. Ganhou notoriedade nacional ao interpretar Henrique Soares, o Kiko, na novela Malhação, por cerca de quatro temporadas na TV Globo.

Ainda no canal carioca, viveu o Tadeu em Caras & Bocas e Armandinho em Ti Ti Ti. Na novela Em Família, de Manoel Carlos (1933-2026), viveu o personal trainer Sandro.

Em 2016, após 16 anos de contrato com a TV Globo, ele deixou a emissora e assinou contrato com a TV Record e passou a integrar o elenco de A Terra Prometida. Depois, ganhou destaque como protagonista em Belaventura, ainda no canal da Barra Funda.



