Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank, de 40 anos, abriu o jogo sobre a vida sexual com o marido, Bruno Gagliasso, de 44. Juntos há 16 anos, a apresentadora falou sobre a intimidade do casal e reconheceu que a frequência das relações nem sempre é alta. Apesar disso, ela garantiu que os momentos a dois têm qualidade.

Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a loira explicou que a falta de tempo e o cansaço interferem na rotina íntima deles, mas que, mesmo assim, eles fazem o possível para conseguirem um tempo de qualidade.

Às vezes, escasso. Não temos muito tempo e ficamos cansados. Mas, ao mesmo tempo, é um sexo com qualidade. Giovanna Ewbank, atriz e apresentadora.









Mesmo com os compromissos do dia a dia, Giovanna contou que ela e Bruno procuram maneiras de reservar momentos para o relacionamento. Entre as estratégias estão pequenas escapadas da rotina, com direito a jantar e uma noite fora de casa.

“Ocasionalmente, damos uma fugida e driblamos a rotina, vamos jantar e dormir em São Paulo, conversamos por horas. Funciona muito”, disse a apresentadora durante a entrevista.

Reprodução / YouTube Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank





Além disso, na mesma ocasião, ela também destacou a importância de cuidar da relação mesmo em meio às responsabilidades do cotidiano.“A gente sabe que, mesmo na loucura da rotina, precisa nutrir o sentimento de casal”, acrescentou.

Giovanna já falou sobre sexo com o marido

Esta não é a primeira vez que Giovanna comenta publicamente sobre a vida sexual com Bruno. No ano passado, durante o programa Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, ela disse que às vezes sente preguiça de fazer sexo, especialmente pela manhã.

Instagram/@gioewbank Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso





Ela também ressaltou que a intimidade pode ter um efeito positivo sobre a disposição.“Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital”, afirmou.



