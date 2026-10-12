Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla e Brunna Gonçalves

Ludmilla, de 31 anos, e Brunna Gonçalves, de 34, aproveitaram o fim de semana para curtir um momento de romance e descontração na nova mansão onde vivem juntas, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da compositora, ela e a bailarina apareceram dançando coladinhas de biquíni dentro da piscina, enquanto aproveitavam o calor e a companhia uma da outra.

Nas imagens, a s duas surgem com drinques nas mãos e entram no clima da música enquanto se divertem na água. Ao fundo, um telão instalado na área externa da residência exibe o espetáculo audiovisual 'Fragmentos — A Experiência', projeto musical de Ludmilla lançado recentemente no YouTube.

O registro mostrou um momento descontraído do casal, que trocou a rotina de compromissos intensos por um dia de lazer em casa. Em determinado momento, Brunna também aparece ajeitando o cabelo da esposa, detalhe que chamou a atenção de quem acompanhou a publicação.

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla e Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves aperece usando um biquíni verde claro, enquanto brinca e dança com Ludmilla, que está usando um biquíni preto. Apaixonadas, a publicação rendeu uma brincadeira especial da dançarina nos comentários.

Ao falar sobre o registro, a bailarina mandou uma mensagem fazendo referência a música: “Muito bom ser a gostosa do lado direito”.

A mensagem bem-humorada divertiu os seguidores, que reagiram à sintonia das duas durante a dança e também deixaram comentários."Que casal lindo, belíssimas! A Zuzu está muito bem de mamães, gatas", afirmou uma. "Gostosassss", disse outro. "O corpão da Ludmilaaaa", destacou uma terceira.

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla e Brunna Gonçalves

O vídeo ainda recebeu comentários de internautas que destacaram o carinho entre a cantora e a esposa.

Nova mansão no Rio de Janeiro

A residência fica na Barra da Tijuca e se tornou o novo lar da família em julho de 2026. Ludmilla e Brunna passaram a morar no imóvel antes mesmo da conclusão de todas as obras, que enfrentaram atrasos.

A mansão conta com uma área externa com piscina e um telão de grandes dimensões, espaço utilizado pelas duas para acompanhar o espetáculo musical da cantora enquanto aproveitavam o dia juntas.

Casadas desde 2019, Ludmilla e Brunna são mães de Zuri, de 1 ano e 4 meses. A pequena também faz parte dessa nova fase da família, que passou a compartilhar momentos da rotina na residência carioca.



