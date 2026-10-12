Reprodução/Instagram/eubarbaraborges Bárbara Borges

Bárbara Borges, de 47 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de biquíni no último domingo (11). A atriz, que anunciou recentemente o fim do relacionamento com Iran Malfitano, 45 anos, recebeu uma mensagem que repercutiu entre os seguidores e voltou a despertar interesse sobre sua vida pessoal.

Conhecida por trabalhos na televisão e por ter vencido A Fazenda 14, em 2022, a artista tem compartilhado sua rotina nas redes sociais.

Entretanto, desta vez, o registro de biquíni ganhou um destaque especial em meio à nova fase vivida após o término do namoro de três anos com o ator. A loira aparece andando até o mar usando um biquíni preto e com o cabelo solto.

Sem pressa, a famosa vai até o mar e mergulha. Pouco tempo depois, ela retorna sorrindo para perto do celular. O vídeo recebeu milhares de curtidas e comentários, incluindo o de seu ex-namorado."Sabe ser linda, né???", escreveu ele.

Reprodução/Instagram/eubarbaraborges Bárbara Borges curte praia no final de semana

Após os admiradores do casal notarem a interação, muitos pediram para que eles voltassem."Volta para ela Iran", pediu uma. "Voltem, vocês são lindos juntos", declarou outra. Ainda no meio desses comentários, um seguidor deu a entender que Iran teria deixado Bárbara "escorrer pelos meios dos dedos" e, o ator rebateu:"sabe de nada inocente".

Bárbara Borges e Iran Malfitano anunciam término

Bárbara anunciou o fim do relacionamento com Iran Malfitano em setembro de 2026. Em um comunicado nas redes sociais, a atriz explicou que os dois já estavam separados havia cerca de dois meses e não moravam mais juntos.

Na ocasião, ela afirmou que o casal enfrentou problemas recorrentes que acabaram desgastando a relação. Apesar da separação, Bárbara fez questão de ressaltar que os dois mantêm uma amizade de longa data, construída ao longo de mais de 20 anos.

Reprodução/Instagram Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam namoro

“Antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá”, escreveu a artista.

Os dois se aproximaram durante a participação em A Fazenda 14, reality show da Record TV exibido em 2022. O relacionamento amoroso, entretanto, só foi assumido publicamente em janeiro de 2023.

Atriz falou sobre nova fase após separação

Após tornar o término público, Bárbara também falou sobre o momento pessoal durante uma entrevista no Rock in Rio 2026. Na ocasião, destacou que, apesar do fim do namoro, o carinho e a amizade entre ela e Iran continuam presentes.

A gente tem, acima de qualquer coisa, amizade e amor. Só que a vida segue. Bárbara Borges, atriz.

A artista também explicou que decidiu comunicar o fim do relacionamento por consideração às pessoas que acompanhavam o casal e perceberam o afastamento dos dois.



