Reprodução/Internet/TV Sonia Abrão e Juarez da Tekpix

Sônia Abrão, 63 anos, usou as redes sociais para se despedir de Juarez Pontes, conhecido popularmente como Juarez da Tekpix, que morreu aos 56 anos. Neste sábado (10), a apresentadora revelou a causa da morte do ex-garoto-propaganda e relembrou a amizade construída ao longo de mais de duas décadas de parceria profissional.

Em uma publicação no Instagram, a jornalista informou que, de acordo com o laudo oficial, Juarez morreu em decorrência de uma miocardiopatia isquêmica, uma doença cardíaca que compromete o fornecimento de sangue ao músculo do coração.





“Último adeus: o querido Juarez Pontes foi sepultado hoje, no Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo! Na cerimônia de despedida, na capela, a família permitiu a entrada de fãs por 30 minutos”, escreveu Sônia ao compartilhar uma fotografia do amigo.

Além disso, na mesma publicação, a apresentadora da RedeTV! relembrou a trajetória profissional que os dois construíram juntos, com participações em ações publicitárias e merchandising na televisão. A parceria também se transformou em uma relação de amizade.

Era o começo de uma parceria de trabalho que durou mais de 20 anos, entre muitos outros produtos que anunciamos juntos, e que virou uma grande amizade! A saudade fica pra sempre!. Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!.





Juarez da Tekpix morreu aos 56 anos

A morte de Juarez foi divulgada na sexta-feira (9) e confirmada por Sônia Abrão durante o programa A Tarde É Sua, exibido pela RedeTV!. Para quem não se lembra, o comunicador ficou conhecido nacionalmente nos anos 2000 ao protagonizar comerciais da câmera digital Tekpix, comercializada pela empresa Tecnomania.

Reprodução/Internet Juarez da Tekpix foi encontrado morto em casa nesta sexta-feira (9)





Com um jeito único e bastante expansivo de apresentar os produtos, ele conquistou espaço na memória dos telespectadores. A frase “Vamos falar de coisa boa?” se tornou sua marca registrada e continuou popular nas redes sociais.





Entretanto, antes de alcançar a televisão, Juarez trabalhava com vendas por telefone. Na época, ele se destacou e seu desempenho abriu caminho para a participação nas campanhas publicitárias.

Sônia Abrão lamentou morte do amigo

Além de informar a causa da morte e os detalhes do sepultamento, Sônia Abrão já havia manifestado seu pesar. Na primeira homenagem, a apresentadora destacou o impacto da notícia e recordou os diversos trabalhos que realizaram juntos.

“Vai na paz, Juarez, meu amigão! Tô entre o choque e as memórias de centenas e centenas de merchans que fizemos juntos! Nem deu tempo de um último papo! Só descanse!”, escreveu.



