Sônia Abrão, 63 anos, usou as redes sociais para se despedir de Juarez Pontes, conhecido popularmente como Juarez da Tekpix, que morreu aos 56 anos. Neste sábado (10), a apresentadora revelou a causa da morte do ex-garoto-propaganda e relembrou a amizade construída ao longo de mais de duas décadas de parceria profissional.
Em uma publicação no Instagram, a jornalista informou que, de acordo com o laudo oficial, Juarez morreu em decorrência de uma miocardiopatia isquêmica, uma doença cardíaca que compromete o fornecimento de sangue ao músculo do coração.
“Último adeus: o querido Juarez Pontes foi sepultado hoje, no Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo! Na cerimônia de despedida, na capela, a família permitiu a entrada de fãs por 30 minutos”, escreveu Sônia ao compartilhar uma fotografia do amigo.
Além disso, na mesma publicação, a apresentadora da RedeTV! relembrou a trajetória profissional que os dois construíram juntos, com participações em ações publicitárias e merchandising na televisão. A parceria também se transformou em uma relação de amizade.
Era o começo de uma parceria de trabalho que durou mais de 20 anos, entre muitos outros produtos que anunciamos juntos, e que virou uma grande amizade! A saudade fica pra sempre!. Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!.
Juarez da Tekpix morreu aos 56 anos
A morte de Juarez foi divulgada na sexta-feira (9) e confirmada por Sônia Abrão durante o programa A Tarde É Sua, exibido pela RedeTV!. Para quem não se lembra, o comunicador ficou conhecido nacionalmente nos anos 2000 ao protagonizar comerciais da câmera digital Tekpix, comercializada pela empresa Tecnomania.
Com um jeito único e bastante expansivo de apresentar os produtos, ele conquistou espaço na memória dos telespectadores. A frase “Vamos falar de coisa boa?” se tornou sua marca registrada e continuou popular nas redes sociais.
Entretanto, antes de alcançar a televisão, Juarez trabalhava com vendas por telefone. Na época, ele se destacou e seu desempenho abriu caminho para a participação nas campanhas publicitárias.
Sônia Abrão lamentou morte do amigo
Além de informar a causa da morte e os detalhes do sepultamento, Sônia Abrão já havia manifestado seu pesar. Na primeira homenagem, a apresentadora destacou o impacto da notícia e recordou os diversos trabalhos que realizaram juntos.
“Vai na paz, Juarez, meu amigão! Tô entre o choque e as memórias de centenas e centenas de merchans que fizemos juntos! Nem deu tempo de um último papo! Só descanse!”, escreveu.