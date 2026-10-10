Reprodução/Instagram/robertocolalilloimoveis Fazenda de Pelé

Uma antiga propriedade rural pertencente a Pelé (1940–2022) está à venda por R$ 35 milhões. Localizado em Juquiá, no interior de São Paulo, o Sítio Sossego tem 661,61 hectares e chama a atenção pela estrutura. O imóvel pertenceu ao Rei do Futebol por 38 anos e reúne áreas residenciais, instalações para criação de animais e opções de lazer.

A propriedade fica a cerca de 130 quilômetros de Santos, cidade em que Pelé construiu parte importante de sua trajetória no futebol. A fazenda também abriga áreas de Mata Atlântica e é cercada pelo Rio Juquiá.

O Sítio reúne quatro sedes residenciais, que somam 29 suítes. A estrutura inclui piscinas, saunas, academias, salão de jogos, salões de festas e capelas.

A chamada Sede do Pelé, onde o ex-jogador de Seleção costumava ficar, conta com seis suítes equipadas com ar-condicionado, piscina, duas saunas, churrasqueiras e duas cozinhas. O espaço também dispõe de salão de festas bastante espaçoso.

Reprodução/Instagram/robertocolalilloimoveis Fazenda de Pelé

Entre as instalações voltadas ao lazer estão um campo de futebol society com vestiário, uma quadra poliesportiva e uma quadra de bocha. Mas isso não é tudo. A ropriedade que por muito anos foi a queridinha de Pelé, ainda tem um lago com pedalinho.

Além disso, a fazenda tem estrutura para criação de animais. O local foi utilizado por Pelé para atividades agropecuárias. Cerca de 370 hectares eram destinados à agricultura e à pecuária.

Reprodução/Instagram/robertocolalilloimoveis Fazenda de Pelé

A propriedade chegou a abrigar uma granja com capacidade para 1.200 suínos, cerca de 200 cabeças de gado Nelore e tanques para a criação de cinco espécies de peixes. Além disso, a estrutura incluía uma leitaria com ordenha mecânica e áreas destinadas ao cultivo de frutas.

O imóvel também conta com curral, baias para cavalos, tanques de piscicultura, barracões e casas destinadas aos funcionários.

Reprodução/Instagram/robertocolalilloimoveis Fazenda de Pelé

Fazenda foi comprada por Pelé no fim dos anos 1960

Ainda jovem, Pelé adquiriu a propriedade no fim da década de 1960, durante o auge de sua carreira. Cansado da rotina da cidade grande, o craque passou a usar o local como refúgio, mas o espaço acabou se tornando também um empreendimento rural.



