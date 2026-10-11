Reprodução/Instagram Dani Suzuki desabafa sobre ameaças de morte.

Danni Suzuki, de 49 anos, revelou que vive um pesadelo há 17 anos. Segundo a atriz, um homem a persegue e já chegou a atrapalhar sua rotina, de seu filho, de familiares e de pessoas de seu convívio.

A artista comentou o assunto durante sua participação do programa "Sem Censura", da TV Brasil. Na ocasião, a atriz explicou que só passou a compreender a gravidade da situação há cerca de dois ou três anos, quando conhecidos revelaram que estavam recebendo mensagens do suspeito.

De acordo com ela, as mensagens insistentes do homem também foram enviadas à colegas de trabalho, incluindo profissionais de emissoras de TV. Para tentar contato, ele recorria a perfis falsos nas redes sociais.

Danni Suzuki explicou que a situação piorou quando o homem tatuou seu nome no braço e passou a enviar gravações afirmando que pretendia matá-la. Segundo ela, as ameaças também se estenderam ao seu filho. "Começou a tatuar o meu nome no braço, aí ele começou a mandar vídeos dele mesmo e a descrever como que ele ia me matar, com detalhes", disse.





Danni Suzuki denunciou o caso

A decisão de procurar as autoridades veio após um vidente fazer uma previsão nas redes sociais sobre um possível atentado contra a artista. Após ver a publicação e diante das evidências, Danni Suzuki procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência.

Ao apresentar o material à Polícia, a artista ficou sabendo que o homem tinha antecedentes por tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma. Após a denúncia, diligências policiais foram realizadas, o que resultou na prisão do homem por descumprimento de medida protetiva.





Posteriormente, o homem ficou desaparecido por cerca de dois meses, o que provocou ainda mais medo na atriz."Ficou 2 meses desaparecido, que foi o período mais complicado pra mim, porque eu sabia que ele sabia que eu tinha entrado com a medida", relatou.

Segundo Danni, o suspeito conhecida informações pessoais, detalhes da sua rotina, incluindo número de telefone, e-mail e locais que frequentava com frequência. O homem acabou sendo entregue à polícia pela própria mãe e permanece em prisão preventiva enquanto aguarda o andamento do processo.

Apesar da prisão, a atriz teme novos ataques quando o homem for solto."Então nada me garante, neste momento, de que a hora que ele sair, mesmo que ele seja condenado, que ele vai desistir", declarou.