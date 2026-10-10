Reprodução das Redes Sociais Renato Aragão, Andrea Sorvetão e Conrado

O humorista Renato Aragão está enfrentando uma batalha judicial envolvendo o programa humorístico "Os Trapalhões". A disputa envolve a ex-paquita Andrea Sorvetão e o marido dela, o cantor Conrado. Os dois reivindicam valores referentes a reexibição de episódios de episódios do programa.

Segundo a coluna da jornalista Fábia Oliveira no jornal Metrópoles, a defesa do humorista é representada pelo escritório Figueiredo e Velloso Advogados Associados. Segundo o escritório, a RA Produções, empresa ligada ao ator Renato Aragão contestou o processo e questiona a responsabilidade pelos pagamentos cobrados.

Qual foi o motivo do processo?

A disputa judicial envolve os direitos conexos, relacionados à utilização das interpretações dos artistas em produções audiovisuais. No processo, Andrea Sorvetão em Conrado alegam que têm valores a receber pela exibição de conteúdos antigos do "Os Trapalhões" em diferentes plataformas.

Segundo a defesa de Renato Aragão, A empresa RA Produções atuou na contratação de profissionais para o programa no início da década de 1990. Segundo os advogados de defesa do ator, os direitos autorais da obra audiovisual foram adquiridos pela TV Globo, responsável pela exploração comercial e pela veiculação do produto.





Dessa forma, a defesa do ator contesta a interpretação de que teria de pagar , automaticamente, os direitos relacionados às reprises realizadas posteriormente.

O que diz a defesa de Renato Aragão?

Um dos argumentos apresentados pela RA Produções é que seria necessário verificar se os episódios citados por Andréa Sorvetão e Conrado na ação correspondem ao período nos qual os dois tinham vínculo com a empresa. Segundo ao advogados, eventuais obrigações financeiras devem respeitar os limites dos acordos firmados na época.

A defesa também afirma confiar na análise do Poder Judiciário e enfatiza o respeito que tem aos profissionais envolvidos na disputa judicial.

O caso está em discussão na justiça e ainda não houve nenhuma decisão sobre os valores reivindicados. A contestação apresentada pela empresa de Renato Aragão representa a posição da defesa, mas não significa que o processo tenha sido encerrado judicialmente.