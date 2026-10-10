Reprodução/ Instagram/ @theobial Theo Bial e Giulia Gam na praia

Em dia de praia, no Rio de Janeiro, o cantor Theo Bial, de 28 anos, compartilhou fotos ao lado da sua mãe, a atriz Giulia Gam. Ele chamou atenção pela semelhança com seu pai, o jornalista Pedro Bial , quando mais jovem. Giulia e Pedro foram casados entre 1998 e 2000, e só tiveram Theo como filho. Mãe e filho costumam ir juntos à praia, onde Theo pratica surfe, e compartilham os momentos nas redes sociais.

Além da semelhança com o pai, o cantor chamou atenção pelo físico na foto, algo que não tem costume de postar com frequência.

O cantor, seguiu uma carreira diferente dos seus pais, e trabalha em projetos influenciados por grandes clássicos da MPB. No seu último álbum lançado, ‘Theo canta Chico’, ele explora canções de Chico Buarque, com uma sonoridade acústica e calma. Em setembro, Theo passou por Niterói, no Rio de Janeiro, e por São Paulo com shows do disco. No show do Rio, ele recebeu a mãe como uma convidada especial.



Giulia Gam e Pedro Bial

A atriz, conhecida por interpretar Heloísa na novela ‘Mulheres Apaixonadas’(2003) e a vilã Carlota em ‘Boogie Oogie’(2014), continua a atuar nos teatros, tendo participado recentemente da peça ‘Senhora dos Afogados’. O relacionamento com Pedro Bial terminou sem um motivo específico, mas teve um longo processo relacionado à guarda do filho do ex-casal.

Com uma relação de amizade, os dois se mantêm conectados por meio de Theo, que já declarou que passou por dificuldades em relação a isso quando criança. Em 2025, o cantor participou do ‘Conversa com Bial’, programa do pai, e juntos fizeram uma parceria musical no álbum ‘Vertigem’ de Theo.



Após a separação com Giulia, Pedro Bial teve outros quatro filhos de diferentes relacionamentos. A atriz não casou novamente e não teve outros filhos, além de já ter afirmado em entrevistas que nunca seguiu os padrões tradicionais de relacionamentos, de morar juntos e dividir a vida no mesmo teto.

Giulia Gam também faz parte do elenco daao lado de. Apesar de não ter uma data oficial de lançamento ainda, a série divulgou suas primeiras imagens oficiais na segunda-feira (02).