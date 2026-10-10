Em dia de praia, no Rio de Janeiro, o cantor Theo Bial, de 28 anos, compartilhou fotos ao lado da sua mãe, a atriz Giulia Gam. Ele chamou atenção pela semelhança com seu pai, o jornalista Pedro Bial , quando mais jovem. Giulia e Pedro foram casados entre 1998 e 2000, e só tiveram Theo como filho. Mãe e filho costumam ir juntos à praia, onde Theo pratica surfe, e compartilham os momentos nas redes sociais.
Além da semelhança com o pai, o cantor chamou atenção pelo físico na foto, algo que não tem costume de postar com frequência.
O cantor, seguiu uma carreira diferente dos seus pais, e trabalha em projetos influenciados por grandes clássicos da MPB. No seu último álbum lançado, ‘Theo canta Chico’, ele explora canções de Chico Buarque, com uma sonoridade acústica e calma. Em setembro, Theo passou por Niterói, no Rio de Janeiro, e por São Paulo com shows do disco. No show do Rio, ele recebeu a mãe como uma convidada especial.
Giulia Gam e Pedro Bial
A atriz, conhecida por interpretar Heloísa na novela ‘Mulheres Apaixonadas’(2003) e a vilã Carlota em ‘Boogie Oogie’(2014), continua a atuar nos teatros, tendo participado recentemente da peça ‘Senhora dos Afogados’. O relacionamento com Pedro Bial terminou sem um motivo específico, mas teve um longo processo relacionado à guarda do filho do ex-casal.
Com uma relação de amizade, os dois se mantêm conectados por meio de Theo, que já declarou que passou por dificuldades em relação a isso quando criança. Em 2025, o cantor participou do ‘Conversa com Bial’, programa do pai, e juntos fizeram uma parceria musical no álbum ‘Vertigem’ de Theo.
Giulia Gam também faz parte do elenco da nova série do Globoplay ‘Resposta ao Tempo’, ao lado de Débora Bloch, Drica Moraes e Edvana Carvalho. Apesar de não ter uma data oficial de lançamento ainda, a série divulgou suas primeiras imagens oficiais na segunda-feira (02).
Após a separação com Giulia, Pedro Bial teve outros quatro filhos de diferentes relacionamentos. A atriz não casou novamente e não teve outros filhos, além de já ter afirmado em entrevistas que nunca seguiu os padrões tradicionais de relacionamentos, de morar juntos e dividir a vida no mesmo teto.