Francis Piovani, de 71 anos, mãe da atriz Luana Piovani, de 50 anos, saiu em defesa de Pedro Scooby, de 38 anos, após o surfista se manifestar sobre um processo judicial envolvendo o pai dele, Alexandre Cosme Vianna, que morreu em abril de 2024.
Em uma publicação nas redes sociais, a ex-sogra do atleta profissional afirmou ter acompanhado de perto parte da história familiar dele e declarou ser testemunha dos acontecimentos relatados.
A manifestação foi feita nesta quinta-feira (8), nos comentários de uma publicação da revista Quem que repercutia o desabafo de Scooby. Na ocasião, Francis demonstrou apoio ao ex-genro, com quem conviveu durante o relacionamento dele com sua filha.
Verdade! Sou testemunha disso tudo, trilhamos uma longa estrada juntos. Francis Piovani, mãe de Luana Piovani.
A declaração de Francis aconteceu após Pedro Scooby se pronunciar sobre uma ação movida por uma ex-funcionária doméstica de seu pai.
A mulher alega que foi incluída como sócia de cinco empresas ligadas à família sem ter conhecimento da situação, o que teria resultado em cobranças e execuções judiciais superiores a R$ 1 milhão em seu nome.
Após a morte de Alexandre Cosme Vianna, Scooby, o irmão dele, João Vitor Vianna, e outros herdeiros passaram a integrar o processo. Apesar disso, a inclusão do surfista na ação, não comprova sua participação nas supostas irregularidades atribuídas ao pai.
Atualmente, a trabalhadora busca na Justiça o reconhecimento de que não foi sócia de fato das empresas, além da anulação dos documentos que a vinculam aos negócios e de uma indenização por danos morais.
Surfista afirma que não tinha contato com o pai
Ao comentar o caso, Pedro Scooby afirmou que foi abandonado pelo pai aos 15 anos e que, desde então, não manteve contato com ele. O famoso também relatou as dificuldades enfrentadas pela família naquele período, incluindo problemas financeiros.
“Meu pai me abandonou quando eu tinha 15 anos, meu irmão, 13. Abandonou minha mãe, eu e meu irmão. Minha mãe teve síndrome do pânico, depressão. A gente quase passou fome”, desabafou o surfista, ao relembrar a situação.
Na sequência, ele também afirmou que não tinha conhecimento dos negócios do pai e que abriu mão da herança em razão da relação distante que mantinham.
“Nem depois que ele morreu tive acesso à herança dele, nem a nada dele. Inclusive, eu abri mão de ter herança dele pela relação que eu tinha com ele. Minha vida sempre foi baseada na honestidade e no trabalho”, acresscentou.