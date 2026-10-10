Reprodução/Instagram Mãe de Luana Piovani defende Pedro Scooby

Francis Piovani, de 71 anos, mãe da atriz Luana Piovani, de 50 anos, saiu em defesa de Pedro Scooby, de 38 anos, após o surfista se manifestar sobre um processo judicial envolvendo o pai dele, Alexandre Cosme Vianna, que morreu em abril de 2024.

Em uma publicação nas redes sociais, a ex-sogra do atleta profissional afirmou ter acompanhado de perto parte da história familiar dele e declarou ser testemunha dos acontecimentos relatados.





A manifestação foi feita nesta quinta-feira (8), nos comentários de uma publicação da revista Quem que repercutia o desabafo de Scooby. Na ocasião, Francis demonstrou apoio ao ex-genro, com quem conviveu durante o relacionamento dele com sua filha.

Verdade! Sou testemunha disso tudo, trilhamos uma longa estrada juntos. Francis Piovani, mãe de Luana Piovani.





A declaração de Francis aconteceu após Pedro Scooby se pronunciar sobre uma ação movida por uma ex-funcionária doméstica de seu pai.

A mulher alega que foi incluída como sócia de cinco empresas ligadas à família sem ter conhecimento da situação, o que teria resultado em cobranças e execuções judiciais superiores a R$ 1 milhão em seu nome.

Após a morte de Alexandre Cosme Vianna, Scooby, o irmão dele, João Vitor Vianna, e outros herdeiros passaram a integrar o processo. Apesar disso, a inclusão do surfista na ação, não comprova sua participação nas supostas irregularidades atribuídas ao pai.

Reprodução/Instagram Luana Piovani e sua mãe





Atualmente, a trabalhadora busca na Justiça o reconhecimento de que não foi sócia de fato das empresas, além da anulação dos documentos que a vinculam aos negócios e de uma indenização por danos morais.

Surfista afirma que não tinha contato com o pai

Ao comentar o caso, Pedro Scooby afirmou que foi abandonado pelo pai aos 15 anos e que, desde então, não manteve contato com ele. O famoso também relatou as dificuldades enfrentadas pela família naquele período, incluindo problemas financeiros.

Reprodução YouTube - 14.8.2024 Pedro Scooby no 'Surubaum'





“Meu pai me abandonou quando eu tinha 15 anos, meu irmão, 13. Abandonou minha mãe, eu e meu irmão. Minha mãe teve síndrome do pânico, depressão. A gente quase passou fome”, desabafou o surfista, ao relembrar a situação.

Na sequência, ele também afirmou que não tinha conhecimento dos negócios do pai e que abriu mão da herança em razão da relação distante que mantinham.

“Nem depois que ele morreu tive acesso à herança dele, nem a nada dele. Inclusive, eu abri mão de ter herança dele pela relação que eu tinha com ele. Minha vida sempre foi baseada na honestidade e no trabalho”, acresscentou.



