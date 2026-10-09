Reprodução/Instagram/@mariagretchen Cantora Gretchen

Gretchen viveu um momento de fé enquanto passava por Belém. A cantora entrou de joelhos em uma igreja para cumprir uma promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré enquanto enfrentava um linfedema. Tudo aconteceu durante o Círio de Nazaré, celebração religiosa da qual ela participa anualmente.

Essa devoção da cantora também está ligada ao seu casamento com Esdras Souza. Antes da união, ela pediu à santa que pudesse se casar com o artista e, após o pedido se concretizar, passou a voltar todos os anos à cidade em agradecimento.

"E sse ano eu fui cumprir duas promessas. A minha promessa normal, que é ir na corda, porque eu casei com o Esdras. Essa é uma promessa que eu faço todos os anos e que tem um significado muito grande para mim", disse.





"É uma forma de agradecer a Nossa Senhora por ter colocado o Esdras na minha vida e por tudo que aconteceu desde então. Eu não consigo passar pelo Círio sem lembrar de tudo que pedi e de tudo que vivi. É um momento de muita fé e gratidão", contou ao O Globo.

Outra promessa

No entanto, a mãe do Thammy também tinha outro objetivo. Quando estava enfrentando o linfedema, que é o acúmulo de linfa nos tecidos, ela não via uma solução para o problema. Foi aí que ela prometeu entrar de joelhos na igreja caso conseguisse recuperação.

Reprodução/Record Cantora Gretchen

"Não tinha nada que pudesse resolver. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré de que, se eu ficasse curada, eu entraria de joelhos na igreja duas vezes. E eu estou vivendo esse momento agora, cumprindo aquilo que prometi. Para mim, isso tem um significado muito forte, porque é uma promessa que eu fiz em um momento em que precisava muito acreditar", pontuou.

Curada, Gretchen cumpriu o que prometeu e foi ao Círio mostrar gratidão. E, então, tornando-se uma fiel assídua do movimento religioso.

Trajetória da Gretchen

Maria Odete Brito de Miranda, conhecida nacionalmente como Gretchen, construiu uma carreira marcante no cenário musical brasileiro. A eterna “Rainha do Rebolado”, que também se tornou a “Rainha dos Memes”, ganhou destaque nas redes sociais este ano, após milhares de usuários resgatarem e publicarem trechos de vídeos da dona do hit “Conga, Conga, Conga” em seus perfis.

Reprodução/Record Cantora Gretchen

Além de ser a Rainha dos Memes, cortes de participações da cantora no programa Tudo É Possível, apresentado por Ana Hickmann na Record, também estão no dia a dia de milhares de pessoas nas redes sociais.

Este ano, sua música “Freak Le Boom Boom” bombou e se tornou um grande hit, 40 anos após seu lançamento.