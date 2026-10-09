Reprodução/Instagram/@verafischeroficial Atriz Vera Fischer

A atriz Vera Fischer provou que continua aclamadíssima pelo público. Aos 74 anos, a famosa foi eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo e conquistou a 50ª posição no ranking. Com o resultado, ela ficou à frente de ícones como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.

A votação foi promovida por fãs no perfil “Clube da Vip”, no Instagram, dando continuidade à eleição que era realizada pela extinta revista Vip. O público vota ao longo do ano para escolher seus nomes preferidos. No entanto, a grande campeã de 2026 será conhecida até o fim do mês.

A eterna Helena de Manoel Carlos fez questão de comentar a publicação: “Obrigada”, escreveu. Vera sempre foi considerada uma das atrizes mais bonitas do país e protagonizou trabalhos de grande repercussão.

Trajetória de Vera Fischer

Ela, que venceu o concurso de Miss Brasil em 1969, estreou na tela da TV Globo em 1977, na novela Espelho Mágico. Mas sua aclamação na televisão veio em Mandala, em 1987, na trama de Dias Gomes.

No folhetim, Vera interpretou Jocasta, que engravidou ainda jovem de Laio. Após uma profecia de que o filho mataria o pai e se envolveria com a mãe, o bebê é raptado e desaparece. Anos depois, sem saberem do parentesco, Jocasta e o filho, Édipo (Felipe Camargo), se envolvem amorosamente.

Na ocasião, a censura tentou proibir uma cena de beijo entre eles, afirmando que seria muito agressiva para o público. Após negociar, a Globo colocou a sequência no ar sob o argumento de que os personagens não sabiam do parentesco.

Por fim, Jocasta termina ao lado do carismático Tony Carrado (Nuno Leal Maia). Com “O Amor e o Poder” na trilha sonora da novela, Vera Fischer ganhou a alcunha de “Deusa”. A imagem da atriz chegando de helicóptero para encontrar o amado Tony, ao som da música, ajudou a eternizar a personagem e a reforçar seu status de musa.

Vera viveu o auge de sua carreira na televisão em 2000, quando foi escalada para interpretar a personagem Helena, de Manoel Carlos, em "Laços de Família". No folhetim, a atriz deu vida a uma mãe que perdeu seu grande amor, Eduardo (Reynaldo Gianecchini), para a filha Camila (Carolina Dieckmmann).

A trama alcançou grande repercussão naquele ano, tornando-se um dos maiores sucessos da Globo.