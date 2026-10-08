Reprodução/Instagram Amanda Kimberlly, Helena e Neymar Jr

Amanda Kimberlly, 33 anos, virou um dos assuntos mais comentados nesta quinta-feira (8), ao usar a sua conta pessoal do Instagram para denunciar ataques direcionados Helena, de dois anos, filha de seu relacionamento com Neymar.

Bastante irritada com a situação, a influenciadora contou que três contas na plataforma X (antigo Twitter) passaram a publicar mensagens ofensivas sobre a criança nos últimos dias. A modelo deixou claro que as coisas não ficariam assim e que medidas estavam sendo tomadas.





Por meio dos stories, ela explicou que já tomou medidas legais contra os responsáveis."O primeiro passo já foi dado: registramos um Boletim de Ocorrência e, na sequência, foi feito um pedido formal à plataforma para a preservação e o fornecimento dos dados necessários à identificação dos responsáveis, ainda que essas contas venham a ser removidas", começou.

Na sequência, ela ainda disse que, após a identificação, os responsáveis poderão responder pelos atos de acordo com a legislação. Portanto, no caso de menores de idade, ela destacou que os responsáveis legais poderão ser chamados.

Reprodução/Instagram Amanda Kimberlly e Helena





"Como mãe, é difícil colocar em palavras a tristeza e a indignação de ler determinadas coisas sendo escritas sobre minha filha, especialmente quando partem de pessoas que sequer fazem parte da nossa realidade", desabafou. "E, inevitavelmente, também me faz pensar sobre o ambiente e os valores que podem levar alguém a alimentar tamanho ódio e direcioná-lo a uma criança", acrescentou.

Reprodução/Instagram Amanda Kimberlly faz desabafo nas redes sociais





Amanda expõe ataques contra Helena

Na sequência, Amanda explicou que nos últimos meses expôs menos os ataques que a herdeira sofre diariamente, pois havia percebido que "quanto mais atenção dão a determinados perfis, mais eles se sentem importantes, alimentando justamento o comportamento que pretendem combater". Logo, ao invés de publicar os ataques, passou a reuní-los como provas.

A mãe da filha de Neymar afirmou que o envolvidos já foram formalmente notificados.

Não tenho interesse em alimentar exposição, brigas ou tribunais virtuais. Tenho interesse em proteger minha filha e fazer com que aqueles que ultrapassarem os limites da liberdade de expressão respondam por seus atos na esfera adequada Amanda Kimberlly, mãe de Helena.









Para finalizar, Amanda Kimberlly destacou que não existe "lado certo quando o assunto é atacar uma criança". "Não haverá dois pesos e duas medidas. As situações serão documentadas e, quando necessário, encaminhadas para que as medidas cabíveis sejam tomadas", continuou.

"Defender alguém não dá a ninguém o direito de ferir outra criança. Não se combate o mal com o mal", Concluiu.

Reprodução/Instagram Amanda Kimberlly mostra ataques a sua filha

Nos prints que foram divulgados pela famosa, perfis nas redes sociais aparecem atacando a criança e a mãe. Nas imagens é possível ver publicações que questionam a saúde da menina, com especulações sobre supostos diagnósticos e sobre o estado dela durante o aniversário da irmã, Mavie. Além disso, em outros trechos a menina é alvo de ofensas de cunho sexual que tem como alvo sua mãe, Amanda.



