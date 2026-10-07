Reprodução/Instagram Ingra Soares e Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro, 27 anos, e a ex-mulher, Ingra Soares, 32 anos, se manifestaram nas redes sociais após uma montagem envolvendo o filho do ex-casal, Daniel, repercutir na internet. A imagem coloca a criança ao lado de uma influenciadora, em meio a especulações sobre a vida pessoal do cantor.

Ingra foi a primeira a comentar o caso e, posteriormente, Zé Vaqueiro também falou sobre o assunto . Irritado, o cantor afirmou que entende as brincadeiras feitas na internet, mas destacou que existe limite quando o filho é envolvido em questões relacionadas à vida pessoal dos adultos.

Tudo isso começou na tarde desta quarta-feira (7). Zé Vaqueiro publicou um texto nas redes sociais em que afirmou que não pretende impedir brincadeiras ou opiniões sobre sua vida, mas que a exposição do herdeiro é uma questão completamente diferente.

Eu entendo a internet, sei que brincar e criar histórias faz parte dela. Como figura pública, isso faz parte da minha realidade e respeito. Mas, quando meu filho é colocado no meio de situações que pertencem à minha vida pessoal, existe um limite que precisa ser respeitado. Zé Vaqueiro, cantor.





Além disso, o famoso ressaltou que a preocupação é preservar a criança de situações que possam gerar exposição, ataques e consequências desnecessárias.

“Não é sobre impedir brincadeiras ou opiniões. É sobre preservar uma criança de situações que podem gerar exposição, ataques e consequências desnecessárias para ele e para todos que estão envolvidos”, acrescentou.

Reprodução/Instagram/zevaqueiro Zé Vaqueiro

Por fim, o músico reforçou que pretende estabelecer esse limite como pai.“Como pai, esse é um limite que vou estabelecer e preservar, sempre com respeito, mas com firmeza”, concluiu.

Ingra Soares rebate posicionamento do ex

Ainda com o clima bastante pesado entre os dois, Ingra Soares voltou às redes sociais para fazer um novo desabafo após o último pronunciamento do ex. A influenciadora criticou o que chamou de “posicionamento fraco de assessoria” e afirmou que os ataques contra ela continuariam.

“Um posicionamento fraco de assessoria. Como sempre! (e elas continuam a me atacar)”, afirmou. Na sequência, ela afirmou que as consequências da exposição também recaem sobre ela e acusou o ex-marido de procurar situações que, segundo sua versão, estariam contribuindo para os ataques.

Reprodução/Instagram/ingra_ Ingra Soares, ex-mulher de Zé Vaqueiro

“E no off fica atrás de mim . Me procurando, destruindo meu psicológico. Quer viver a vida de solteiro e farra! Foi por isso que nos separamos, que EU ACABEI COM O CASAMENTO”, disparou.

Na sequência, Ingra também afirmou que chegou a reconsiderar o fim do relacionamento após ouvir que deveria lutar pela família, mas reforçou que mudou de decisão por entender que não havia respeito na relação.

Eu quis voltar mesmo, repensei várias vezes pq colocavam na minha cabeça que deveria lutar pela família. Mas ninguém vive uma vida sem respeito. Usar de um sentimento para machucar! É isso que ele faz comigo. Estou calada a meses, e vocês me atacando. Eu cansei! Ingra Soares, ex-mulher de Zé Vaqueiro.

Em outro momento, a influenciadora ainda afirmou que prefere não se defender publicamente de determinados ataques por respeito ao ex e ao herdeiro, mas disse sentir que esse cuidado não é recíproco.

“Nem para me defender dos ataques que ele mesmo procura. Pq engaja né? Enquanto eu com coisas para falar prefiro me calar por sentimentos, respeito e pelo nosso filho. Mas vejo que é somente da minha parte!”, afirmou.

Ao final do desabafo, Ingra disse que pretende encerrar publicamente o assunto.“A partir de agora finalizo com honra de mulher, mãe esse assunto. Vou virar essa página da minha vida e nunca mais tocarei nesse assunto”, finalizou.

Instagram Ingra Soares e Zé Vaqueiro

Separação em 2025

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após seis anos de relacionamento. Os dois começaram a namorar em 2019 e oficializaram a união em outubro de 2021.

Durante o relacionamento, eles tiveram dois filhos: Daniel e Arthur. O caçula morreu em 2024, aos 11 meses, em decorrência de complicações da síndrome de Patau. Mesmo após a separação, os dois continuaram mantendo contato por causa do filho.

Em outubro, por exemplo, Ingra contou que recebeu flores enviadas pelo cantor e afirmou que os dois nunca haviam se afastado completamente. Na ocasião, ela declarou que ainda amava o ex-marido, mas destacou que, naquele momento, preferia manter a relação como estava e não retomar o casamento.



