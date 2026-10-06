Reprodução/Instagram/alessandraambrosio Alessandra Ambrósio

Alessandra Ambrósio voltou a ficar entre os nomes mais comentados do momento, ao compartilhar alguns registros especiais com os seguidores.

Aos 45 anos, a top model publicou uma sequência de fotos no Instagram nesta segunda-feira (05), nas quais surgiu fazendo topless e mostrando todas as suas curvas durante um mergulho.

Nas imagens, Alessandra Ambrósio surge dentro d’água, aproveitando o cenário paradisíaco e posando para a câmera. Na legenda, a modelo celebrou a conexão com a natureza: “Daughter of the sun, lover of the sea”, que significa na tradução para o português: “Filha do sol, amante do mar”.

Top model encanta seguidores

Como de costume, a publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, que deixaram diversos elogios nos comentários. Entre as mensagens, internautas chamaram a modelo de “sereia eterna” e “deusa da beleza”, além de destacarem sua beleza nos registros.

Reprodução/Instagram/alessandraambrosio Alessandra Ambrósio

"Ela é uma sereia, respeita a sereia brasileira", escreveu uma. "Deusa da beleza, uma das mulheres mais lindas do mundo", disse outra. "Esbanjanda sensualidade", declarou uma terceira.

O ensaio improvisado durante o mergulho também rendeu comentários sobre a relação de Alessandra com o mar e o momento de descontração compartilhado nas redes.

Reprodução/Instagram/alessandraambrosio Alessandra Ambrósio

Ao longo dessa viagem, a famosa também compartilhou outros cliques. No final de semana, por exemplo, ela fez uma postagem posando de biquíni.

Reprodução/Instagram/alessandraambrosio Alessandra Ambrósio

Na legenda, ela brincou sobre a temperatura do destino turístico em que está passeando atualmente. "Modo onda de calor", escreveu a famosa, na plataforma em que reúne quase 12 milhões de seguidores.

Carreira de sucesso

Reconhecida mundialmente por sua trajetória nas passarelas e campanhas de grandes marcas, Alessandra Ambrósio ganhou projeção internacional especialmente durante os anos em que fez parte do famoso time de Angels da Victoria's Secret.

Além da carreira na moda, a modelo também faz questão de dividir com os seguidores alguns registros de viagens e momentos especiais ao lado da família. Atualmente, a artista está noiva do designer de joias australiano Buck Palmer. Ela foi pedida em casamento em agosto desse ano.



