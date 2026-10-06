Reprodução/Instagram Rafa Pinheiro expõe ataques nas redes sociais

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, se pronunciou após ser alvo de ataques nas redes sociais depois de compartilhar uma foto durante o primeiro turno das eleições de 2026. Aos 17 anos, a influenciadora registrou o momento em que votou pela primeira vez e apareceu na imagem usando uma regata branca com uma pequena bandeira do Brasil.

Na legenda, Rafaella celebrou a experiência: “Primeiro voto da vida. Bom demais fazer parte de uma escolha que importa tanto!”. A publicação, no entanto, acabou gerando comentários que atribuíram à adolescente um posicionamento político.

Na ocasião, entre as mensagens recebidas, uma internauta fez comentários ofensivos sobre a aparência e a inteligência da jovem, além de mencionar possíveis procedimentos estéticos. Por conta disso, Rafaella decidiu compartilhar um print do ataque nos Stories e explicou por que resolveu se manifestar.

Não costumo dar palco para hater neste perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela Rafaella Pinheiro, filha de Ticiane e Roberto Justus.

Na sequência, a influenciadora deixou um recado para a autora da mensagem: “Espero que você melhore como pessoa!”.

Reprodução/Instagram Rafa Pinheiro expõe ataques nas redes sociais

Pronunciamento

Na segunda-feira (5), Rafaella voltou a falar sobre o episódio. Em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que internautas tiraram conclusões sobre seu posicionamento político apenas por causa da roupa que usava na foto.

“O dia em que eu postei uma foto usando uma regata branca com uma mini bandeira do Brasil e começaram a me xingar. Isso aconteceu ontem, assim que eu postei uma foto depois de votar pela primeira vez na vida. E, a partir de uma regata, decidiram meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política”, começou.

Na sequência, a filha de Ticiane Pinheiro questionou se a reação seria a mesma caso a imagem tivesse uma bandeira de outro país. De acordo com ela, os comentários ultrapassaram a discordância política e partiram para ataques pessoais.

“Não foram só opiniões, vieram ataques à minha aparência, à minha inteligência e xingamentos completamente gratuitos. Criaram uma narrativa inteira sobre mim e depois usaram ela como justificativa para me atacar”, acrescentou a herdeira de Roberto Justus.

Ainda no vídeo, ela afirmou que não considera a divergência política uma justificativa para ofensas.“Eu sou brasileira, e usar a bandeira do meu país não deveria exigir explicação. E mesmo se eu pensasse diferente de você politicamente, isso nunca justificaria desrespeito”, disse.

Reprodução/Instagram Rafa Pinheiro fala sobre ataques nas redes sociais

Por fim, a influenciadora resumiu sua posição diante da repercussão: “Discordância é uma coisa e ódio gratuito é outra. E são completamente diferentes”.

Após receber uma onda de ataques no final de semana, Rafaella tomou a decisão de desativar os comentários de sua conta.

Essa foi a primeira vez que Rafaella participou de uma eleição. A repercussão aconteceu a partir da associação feita por internautas entre a bandeira do Brasil presente na roupa e um possível posicionamento político.

Contudo, a própria influenciadora afirmou que nunca havia se manifestado publicamente sobre suas preferências políticas.



