Reprodução/Instagram/giane.alves Giane Alves

A modelo baiana Giane Alves morreu aos 32 anos, em Condeúba, no sudoeste da Bahia. Ela passou mal enquanto acompanhava o filho caçula, de apenas 45 dias, em uma consulta médica de rotina. Apesar de receber atendimento no local, Giane não resistiu.

Segundo o agente da modelo, Miguel Crispim, a morte ocorreu na última sexta-feira (2), por conta de um infarto agudo do miocárdio. O episódio aconteceu pouco mais de um mês após o nascimento do segundo filho de Giane. A informação foi confirmada por Crispim à CNN Brasil.





O velório e o sepultamento aconteceram no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, local onde Giane nasceu. Ela deixa o marido e dois filhos.

De acordo com Miguel Crispim, Giane não apresentava sinais clínicos anteriores e teve uma gravidez sem complicações. O agente também afirmou que ela tinha uma rotina considerada saudável, não fumava, não bebia e não fazia uso de medicamentos.

“Ela tem uma trajetória de carreira maravilhosa, é uma menina muito dedicada, não bebia, não fumava, tinha uma vida saudável”, afirmou Crispim ao portal.

Reprodução/Instagram/giane.alves Giane Alves





Em seguida, o agente ainda contou que a modelo havia levado o bebê para uma consulta de rotina quando desmaiou. Ela recebeu atendimento imediatamente, mas morreu em decorrência do infarto.

Quem era Giane Alves?

Natural do distrito de Alegre, em Condeúba, Giane começou a carreira de forma inesperada. Antes de entrar para o mundo da moda, ela trabalhava como frentista em um posto de gasolina em São Paulo.

Foi justamente durante o trabalho que uma olheira percebeu a modelo e a convidou para conhecer uma agência. Depois de participar de testes, ensaios e castings, Giane começou a trabalhar profissionalmente aos 21 anos.

A descoberta abriu caminho para uma carreira internacional. Giane trabalhou em importantes mercados da moda, como Londres, Nova York e Milão, além de ter passado por Alemanha, Portugal e outros países. No Brasil, participou de desfiles da São Paulo Fashion Week.

Carreira internacional

O perfil profissional de Giane no Models.com registra trabalhos em diferentes mercados e editoriais para publicações internacionais. Entre os destaques estão um editorial para a Vogue Itália, em 2016, e a capa da L'Officiel Brasil, também naquele ano.

Reprodução/Instagram/giane.alves Giane Alves





A modelo também foi representada por agências em cidades como Milão, Barcelona, Hamburgo, Oslo, São Paulo e Tóquio.

Depois de anos trabalhando em São Paulo e no exterior, Giane decidiu retornar à Bahia. Nos últimos anos, ela vivia em Condeúba com o marido e os dois filhos.



