Reprodução/Facebook Ashley e Caleb Flynn





O ex-participante do "American Idol" Caleb Flynn, de 40 anos, foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pela morte de sua esposa, Ashley Flynn. Ele foi considerado culpado por homicídio qualificado, agressão criminosa e adulteração de provas.

Ashley foi encontrada morta na residência do casal, em Tipp City, Ohio, nos Estados Unidos. Segundo a promotoria, Caleb atirou duas vezes na cabeça da esposa enquanto ela dormia e, posteriormente, alterou a cena do crime para simular uma invasão à casa.

Durante o julgamento, os promotores apresentaram mensagens trocadas entre Caleb e Alleigha Botner, com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. Os diálogos foram usados para sustentar a tese de que ele planejava deixar o casamento e queria a morte de Ashley. A defesa, por sua vez, sustentou a inocência de Caleb e afirmou que pretende recorrer da condenação.

Ao proferir a sentença, a juíza Jeannine Pratt afirmou que Caleb representava "o maior risco para o público" e classificou suas ações como marcadas por "engano, manipulação e crueldade".





Provas

Entre essas provas que foram exibidas no tribunal estava uma conversa de Caleb com Alleigha Botner, de 24 anos, com quem ele tinha um relacionamento. De acordo com a promotoria, eles falavam sobre a morte de Ashley e chegaram até a dizer ofensas contra ela. Em um dos diálogos, Alleigha disse: "Quero matá-la, Caleb". Em outro momento, o ex-"American Idol" disse que estava pensando em como matar a própria esposa.

Reprodução/Condado de Miami Caleb Flynn, em foto tirada pela polícia do Condado de Miami

Momentos antes de ter sua pena divulgada, Caleb chegou a se emocionar ao falar com as duas filhas que teve com Ashley e disse: "Eu não sabia que um amor tão intenso era possível até segurar vocês. Saibam, por favor, que o papai tem muito orgulho de vocês".

Antes do crime, Caleb chegou a mandar uma mensagem para Alleigha: "Escolho você, estou livre". Alleigha não foi denunciada no caso; além de mãe de duas meninas, ela ministrava estudos bíblicos e era líder de louvor na igreja frequentada pelo casal.

Participação no American Idol

Caleb participou da 12ª temporada de American Idol, em 2013. Na ocasião, ele contou para os jurados que Ashley o tinha incentivado a participar do programa musical.

Reprodução/Fox Caleb Flynn no American Idol

Ele chegou a cantar diante de Mariah Carey, Randy Jackson e Nicki Minaj e chegou a receber uma passagem para Hollywood, porém foi eliminado nas etapas iniciais da atração.