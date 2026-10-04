Reprodução/Instagram Rayssa Leal pede voto consciente nas eleições deste domingo.

Rayssa Leal, de 18 anos, usou as redes sociais neste domingo (4) para se manifestar a respeito das eleições. Na postagem, a skatista, campeã olímpica, compartilhou uma foto de sua formatura e fez um pedido ao público pelo voto consciente.

Na imagem, Rayssa aparece vestindo uma beca e segurando o seu diploma do ensino médio."Hoje é um dia muito importante! Dia de exercer a democracia, o que significa que vamos escolher quais pessoas devem governar por nós! Por isso, antes de escolher em quem votar, pesquisem quem são essas pessoas, quais as propostas delas para a gente, quais pautas elas trabalham", começou a atleta.

Na sequência, a skatista ressaltou a importância de votar de forma consciente, sem se deixar influenciar pela visão de mundo de terceiros."Não escolha só porque alguém pediu/mandou votar. É nosso direito escolher e nosso dever fazer isso de forma consciente", concluiu Rayssa.

Como trilha sonora da postagem, Rayssa escolheu a música "Jesus Cristo", sucesso interpretado por Maria Bethânia.







Rayssa Leal se assume bissexual

Meses depois de completar 18 anos, Rayssa Leal assumiu sua bissexualidade. A informação foi confirmada no início de julho, por meio da conta oficial da campeã olímpica no TikTok.

Nos comentários de um vídeo publicado em seu perfil, a jovem respondeu ao questionamento feito por uma seguidora sobre sua sexualidade.







A internauta comentou utilizando três corações nas cores rosa, roxo e azul - símbolos associados à bandeira bissexual - seguidos de dois pontos de interrogação. A combinação costuma ser usada pela comunidade LGBTQIA+ para representar a bissexualidade.

A resposta de Rayssa rapidamente repercutiu entre os fãs e movimentou as redes sociais. Muito discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a skatista respondeu de forma ainda mais sutil ao comentário da seguidora, dando a entender que confirmava a informação. “humrum ”, escreveu Rayssa.

Vale destacar que, desde o começo do ano, Rayssa Leal se tornou alvo de especulações após ter um suposto romance com Duda Wilken, de 21 anos, exposto. Na época, os internautas começaram a notar uma sequência de indícios de uma possível relação.

Após meses de boatos sobre um possível namoro, a skatista e a influenciadora continuam sendo flagradas frequentemente em clima de romance. Apesar disso, elas não chegaram a comentar o assunto publicamente.