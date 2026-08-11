Reprodução/X Duda Wilken e Rayssa Leal mantém relacionamento discreto

A influenciadora Duda Wilken, de 21 anos, fez a alegria de seus seguidores mais uma vez ao surgir ao lado da campeã olímpica de skate Rayssa Leal, de 18 anos. A comunicadora, que é namorada da atleta, tem a acompanhado em várias competições como forma de apoiar a amada e também torcer por ela bem de pertinho, como foi o caso no último fim de semana.

A jovem esteve no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e presenciou a skatista conquistar o título do Skate Street (SLS) Rio Takeover, tornando-se pentacampeã, com 20,9 pontos, superando a japonesa Momiji Nishiya.

Reprodução/X Duda Wilken e Rayssa Leal mantém relacionamento discreto

"Muito feliz hoje", disse Duda, namorada de Rayssa Leal, nas redes sociais após a vitória. A namorada da skatista esteve na arquibancada e saiu comemorando quando soube que a atleta tinha sido campeã. Poucos minutos depois, elas apareceram animadas, sem se importarem em serem filmadas, ainda que mantenham uma relação mais discreta.

A influenciadora chegou a dar um beijo no rosto de Rayssa, que deu o troféu na mão dela e, logo depois, as duas se abraçaram, o que gerou uma onda de comemorações na plateia.

Reprodução/X Duda Wilken e Rayssa Leal mantém relacionamento discreto

Recentemente, elas também surgiram juntas em uma live no TikTok. No vídeo, registrado por alguns fãs, Rayssa apareceu maquiando Duda. Embora evitem fazer declarações românticas ou publicar muitas fotos juntas, as duas têm aparecido cada vez mais lado a lado.

A influenciadora Duda Wilken, de 21 anos, fez a alegria de seus seguidores mais uma vez ao surgir ao lado da campeã olímpica de skate Rayssa Leal, de 18 anos. A comunicadora, que é namorada da atleta, tem a acompanhado em várias competições como forma de apoiar a amada e também torcer por ela bem de pertinho, como foi o caso neste último final de semana. A jovem esteve no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e presenciou a skatista ganhando o título do Skate Street (SLS) Rio Takeover, o que fez com que ela se tornasse pentacampeã, somando 20,9 pontos e superando a japonesa Momiji Nishiya. "Muito feliz hoje", disse Duda, namorada de Rayssa Leal, nas redes sociais após a vitória. A namorada da skatista esteve na arquibancada e saiu comemorando quando soube que a atleta tinha sido campeã. Poucos minutos depois, elas apareceram animadas, sem se importarem em serem filmadas, ainda que mantenham uma relação mais discreta. A influenciadora chegou a dar um beijo no rosto de Rayssa, que deu o troféu na mão dela e, logo depois, as duas se abraçaram, o que gerou uma onda de comemorações na plateia. Recentemente, elas também surgiram juntas em uma live no TikTok. No vídeo, registrado por alguns fãs, Rayssa apareceu maquiando Duda. Embora evitem fazer declarações românticas ou publicar muitas fotos juntas, as duas têm aparecido cada vez mais lado a lado. Apesar do clima de romance, algumas semanas atrás, Duda Wilken ficou bastante irritada ao ser questionada sobre a ausência da skatista em uma live que ela estava fazendo. Sem se importar com as críticas, a jovem comentou sobre as cobranças. "Nossa, vocês são chatos para caramba. Ela está lá no perfil dela, não no meu. Que isso?! Vai viver, arrumar uma namorada pra vocês para perguntar cadê ela, não a minha", disparou a famosa durante a transmissão no TikTok, quando percebeu que os internautas perguntavam pela companheira. Namoro discreto Desde o começo do ano, Rayssa Leal se tornou alvo de especulações após ter um suposto romance com Duda Wilken. Na época, os internautas começaram a notar uma sequência de indícios de uma possível relação. Duda produz conteúdo de moda, beleza e lifestyle. A jovem soma milhares de seguidores e costuma compartilhar detalhes de sua rotina, mas não fala sobre a sua vida amorosa abertamente. Prima de Vivi Wanderley, cantora que já namorou Juliano Floss, parece ter arrebatado o coração da atleta.





Apesar do clima de romance, algumas semanas atrás, Duda Wilken ficou bastante irritada ao ser questionada sobre a ausência da skatista em uma live que ela estava fazendo. Sem se importar com as críticas, a jovem comentou sobre as cobranças.

"Nossa, vocês são chatos para caramba. Ela está lá no perfil dela, não no meu. Que isso?! Vai viver, arrumar uma namorada pra vocês para perguntar cadê ela, não a minha", disparou a famosa durante a transmissão no TikTok, quando percebeu que os internautas perguntavam pela companheira.

Reprodução/Instagram/dudawilken Duda Wilken

Namoro discreto

Desde o começo do ano, Rayssa Leal se tornou alvo de especulações após ter o romance com Duda Wilken exposto. Na época, os internautas começaram a notar uma sequência de indícios de uma possível relação.

Duda produz conteúdo de moda, beleza e lifestyle. A jovem soma milhares de seguidores e costuma compartilhar detalhes de sua rotina, mas não fala sobre a sua vida amorosa abertamente. Prima de Vivi Wanderley, cantora que já namorou Juliano Floss, parece ter arrebatado o coração da atleta.



