Instagram Deborah Secco

Deborah Secco, de 46 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos de maiô nas redes sociais, no último sábado (3). A atriz recebeu uma série de elogios pela publicação, que rapidamente movimentou os comentários.

Nas imagens, Deborah aparece usando um maiô branco, com os cabelos loiros soltos e um grande brinco de argola dourado. Em algumas fotos, a atriz também surge com um vestido marrom, longo e soltinho, enquanto posa diante de um cenário praiano.





Para acompanhar a publicação, Deborah escolheu a música “Seja Feliz”, de Marisa Monte.

As fotos renderam elogios dos fãs, que destacaram a beleza da atriz e sua boa forma.

“Sempre te achei linda, mas acho ainda mais linda hoje do que em qualquer outra fase da sua vida. Para uma boneca aos 40 e poucos”, afirmou uma seguidora.

“Não é possível que o tempo só passe para nós, mortais”, brincou outra.

“Essa tenho certeza que o V orcaro não pôs a mão”, destacou uma terceira.

Deborah Secco exibe boa forma

Aos 46 anos, Deborah Secco continua chamando a atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua rotina e momentos de lazer. Recentemente, a atriz publicou fotos de biquíni à beira da piscina e também recebeu diversos elogios nas redes sociais.

Reprodução Instagram Deborah Secco

Conhecida por personagens marcantes na televisão, a loira ficou especialmente lembrada pela interpretação de Bruna Surfistinha no cinema. A atriz segue conciliando trabalhos na carreira artística com sua presença nas redes sociais.