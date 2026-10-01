Reprodução/Instagram/@regina_volpato Regina Volpato curte praia no Rio

Regina Volpato chamou a atenção do público nas redes sociais na quarta-feira (30) ao compartilhar registros curtindo à beira-mar. Em uma das fotos, a apresentadora aparece fazendo topless enquanto olha para a paisagem e curte o litoral do Rio de Janeiro.

No post, Regina aproveitou para comentar sua relação com a cidade e falou do carinho e sentimento afetuoso que tem pelas praias cariocas. "O mar dessa cidade tem um lance", pontuou ela ao mostrar cliques aos seguidores.

Nas redes sociais, o público curtiu as fotos postadas pela ex-contratada do SBT, que teceram muitos comentários.

"Maravilhosa, a perfeita Garota de Ipanema", disse uma. "Você é que é a Mulher Maravilha! Maravilhosa, um sonho", comentou outro. "RJ é demais e a Regina é mais ainda", pontuou uma terceira.

Participação no Sem Censura

Em dezembro, a apresentadora participou do Sem Censura, da TV Brasil, e comentou os próximos passos que quer dar na carreira. Durante o papo, Regina revelou que não está querendo voltar à TV por agora.

Na ocasião, ela também comentou sobre sua vida financeira. A artista comparou o dinheiro que passou a ganhar nas redes sociais com o que ganhava enquanto estava à frente do Vem Pra Cá, programa diário no SBT.

De acordo com a apresentadora, foi uma forte mudança. Contou que seus trabalhos nas redes sociais passaram a ser uma forte fonte de renda, em relação ao período em que trabalhava todos os dias na TV.

"Falando de faturamento, nesses primeiros seis meses do ano, eu já fatuei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário", destacou.

"As pessoas entendem trabalho com você estando fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo. Mas tenho um trabalho que se encaixou na minha vida", ressaltou na ocasião.