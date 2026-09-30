Reprodução Instagram De produtores a atriz: conheça os cinco filhos de Renato Aragão

Renato Aragão, de 91 anos, construiu uma carreira de sucesso na televisão e no cinema brasileiro, principalmente com personagens marcantes em produções como “Os Trapalhões” e “A Turma do Didi”. Fora dos holofotes, o humorista também é pai de cinco filhos: Paulo, Ricardo, Renato Aragão Jr., Juliana Rangel Aragão e Lívian Aragão, frutos de dois relacionamentos.

Recentemente, veio à tona a informação de que Juliana, de 49 anos, terá uma audiência de conciliação com o pai marcada para o dia 26 de outubro, às 13h. O processo envolve uma quantia de R$ 872.486 e tramita na 43ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.

Os cinco filhos do artista seguiram caminhos distintos, embora alguns tenham trabalhado nos bastidores de produções ligadas à carreira do pai. Enquanto parte da família mantém uma vida discreta, Lívian também construiu trajetória como atriz e se tornou conhecida nas redes sociais.

Paulo Aragão

Filho mais velho de Renato Aragão com Martha Rangel, Paulo nasceu em 1960 e seguiu os passos do pai no meio artístico, mas longe das câmeras. Ele trabalhou como diretor e produtor em diferentes projetos, incluindo atrações protagonizadas pelo humorista, como “A Turma do Didi” e o filme “Didi, o Caçador de Tesouros”.

Ricardo Aragão

Nascido em 1962, Ricardo também construiu carreira nos bastidores do entretenimento. Assim como o irmão mais velho, participou de projetos relacionados ao trabalho do pai, com créditos em produções como “Os Trapalhões na Guerra dos Planetas” e “Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva”, além de títulos da franquia “Aventuras do Didi”.

Renato Aragão Jr.

Renato Aragão Jr. nasceu em 1968 e recebeu o mesmo nome do humorista. Diferentemente da irmã caçula, ele mantém uma vida longe da exposição pública e das redes sociais. Ao longo da trajetória profissional, também trabalhou em projetos relacionados à carreira do pai e acumulou experiências na área musical.

Juliana Rangel Aragão

Juliana é a filha mais nova de Renato Aragão com Martha Rangel. Nascida em 1977, ela foi adotada pelo casal e prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. Seu perfil no Instagram é fechado, e a descrição da conta informa que ela não aceita pessoas que não conhece.

Reprodução/Instagram Juliana Rangel e Renato Aragão

Juliana é mãe de uma menina e já trabalhou como motorista, inclusive transportando animais de estimação. Em uma entrevista anterior, Renato comentou a escolha profissional da filha e afirmou que respeitava sua decisão.

“Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida, temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais”, declarou o humorista.

Na mesma ocasião, ele contou que Juliana não morava mais com ele, mas que a neta permanecia próxima da família. Renato também destacou a relação que mantém com a neta, que, segundo ele, era muito boa.

Lívian Aragão

Caçula entre os filhos de Renato Aragão e única herdeira do relacionamento com Lilian Taranto, Lívian nasceu em 1999 e começou a carreira artística ainda bebê. Ela estreou no cinema no filme “O Trapalhão e a Luz Azul” e, anos depois, passou a trabalhar também na televisão.

Em 2013, integrou o elenco da novela “Flor do Caribe”. Posteriormente, participou de produções como “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, em 2015, e “Tempo de Amar”, em 2017.

Reprodução/Instagram Renato Aragão e Lívian Aragão





Diferentemente dos irmãos, Lívian mantém presença frequente nas redes sociais, onde reúne mais de 2 milhões de seguidores. Por lá, compartilha momentos da rotina e projetos profissionais, consolidando uma trajetória própria no entretenimento.



