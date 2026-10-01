Reprodução/Internet Luciana Gimenez é alvo de ação de despejo de cobertura avaliada em R$ 16 milhões.

Luciana Gimenez, de 56 anos, se tornou alvo de uma ação de despejo envolvendo o imóvel de luxo onde mora, no Parque Cidade Jardim, em São Paulo. A ex-apresentadora da RedeTV! vive no apartamento, avaliado em R$ 16 milhões, desde 2020.

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A ação é movida pelos proprietários do apartamento, que alegam que o contrato inicial previa 30 meses de locação, ou seja, dois anos e seis meses. Segundo a colunista Fábia Oliveira, eles afirmam que houve duas renovações de 24 meses, dois anos cada, acumulando um total de seis anos e seis meses até junho de 2026.

De acordo com os proprietários, eles comunicaram à apresentadora que não pretendiam renovar o contrato, que chegou ao fim em julho deste ano, e ainda ofereceram um prazo adicional para que ela organizasse a mudança.

Luciana, então, teria informado que não deixaria o imóvel, alegando que o último aditivo representava uma "nova locação", o que impediria os donos de retomarem a propriedade e, por isso, eles precisariam de um motivo legal em razão da Lei do Inquilinato.

Os proprietários contestam a interpretação da apresentadora e afirmam que o documento apenas prorrogou o contrato e reajustou o aluguel para R$ 65 mil.

Segundo os donos do imóvel, houve uma tentativa de negociação entre as partes, sem sucesso. Eles ainda alegam que Luciana teria condicionado a entrega das chaves à aquisição de um novo imóvel para morar. Diante disso, decidiram buscar à Justiça e pediram uma liminar para que L uciana deixasse o local em 15 dias, além do despejo definitivo e do reconhecimento do fim da relação contratual.

Em 8 de setembro, a juíza Renata Pinto Lima Zanetta, indeferiu a liminar e apontou que a medida só pode ser aplicada no caso de locações que não possuam garantias, não sendo este o caso. Na decisão, a magistrada determinou a citação de Luciana Gimenez apenas para apresentar sua defesa em um prazo de 15 dias. Uma carta de citação foi expedida pela Justiça no dia 17 de setembro.

O iG tentou contato com a equipe de Luciana Gimenez mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.





Mudança de Luciana Gimenez

Luciana Gimenez já possui um novo endereço em São Paulo. No entanto, segundo informações de Fábia Oliveira, a mudança para o local ainda deve demorar, já que o imóvel está sendo reformado e decorado.

A mudança acontece em uma nova fase da vida de Luciana. O filho mais velho, Lucas Jagger, de 27 anos, atualmente mora em Nova York, enquanto o caçula, Lorenzo Gabriel, de 15 anos, também deve seguir o mesmo caminho e estudar fora do país.