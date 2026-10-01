Reprodução/Instagram Victor Haak acusa hospital de negligência

O influenciador digital Victor Haak denunciou uma suposta negligência médica após a morte de seu filho, Zek, recém-nascido na Santa Casa de São Roque, no interior de São Paulo. Em um desabafo publicado nas redes sociais na última quarta-feira (30), ele afirmou que houve demora no atendimento à companheira, Britney, durante o parto.

A instituição confirmou a morte do bebê e informou que abriu uma análise técnica interna para revisar o prontuário e as etapas do atendimento. Até o momento, não há uma conclusão pública que comprove a acusação de negligência feita pelo influenciador.





Segundo o relato publicado por Victor nas redes sociais, Britney sentia dores intensas havia cerca de dois dias. O influenciador também destacou que a companheira foi encaminhada à sala de parto pela manhã, mas continuou sentindo fortes dores horas depois e precisou pedir que uma enfermeira verificasse sua situação.

“Meu filho morreu ontem aqui na Santa Casa de São Roque por pura negligência”, afirmou o influenciador nas redes sociais. Victor também alegou que houve demora para realizar a cesariana e relatou que a companheira perdeu muito sangue durante o procedimento.

De acordo com a versão apresentada por ele, o bebê teria morrido por asfixia após complicações relacionadas à presença de mecônio, substância formada pelas primeiras fezes do recém-nascido.“O meu filho morreu engasgado com o próprio cocô”, contou.

O influenciador afirmou ainda que o bebê nasceu com aproximadamente 3,9 quilos e que chegou a segurá-lo nos braços após o nascimento. Ele também compartilhou registros do sepultamento nas redes sociais.

As circunstâncias descritas por Victor fazem parte de seu relato pessoal. Até o momento, não foi divulgada uma conclusão médica independente que confirme a causa da morte ou estabeleça eventual responsabilidade da equipe de saúde.





O que diz a Santa Casa de São Roque?

Em nota enviada ao UOL Splash, a Santa Casa de São Roque apresentou informações sobre o atendimento prestado à companheira do influenciador. Segundo a instituição, Britney deu entrada no hospital em 28 de setembro.

Reprodução/Instagram Victor Haak acusa hospital de negligência





Após avaliação, ela foi internada com bolsa rota, mas ainda sem estar em trabalho de parto, para acompanhamento. O hospital informou que, no dia seguinte, diante da avaliação clínica, foi indicada e realizada uma cesariana de urgência.

De acordo com a nota, o recém-nascido recebeu atendimento de um neonatologista na sala de parto, mas foi constatado o óbito perinatal. Ao portal, a instituição declarou que o caso está sob análise técnico-assistencial interna, com revisão do prontuário e de todas as etapas da assistência prestada.

A instituição também lamentou a morte da criança, afirmou que segue prestando apoio à família e se colocou à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos. A nota, porém, não apresenta uma conclusão sobre a causa da morte nem reconhece a ocorrência de negligência médica.



