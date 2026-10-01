Reprodução/Instagram/X Karoline Lima quebra garrafa em Léo Pereira

Karoline Lima, 30 anos, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após compartilhar um vídeo com seu noivo, o jogador de futebol do Flamengo, Léo Pereira, 30 anos. A influenciadora deixou o zagueiro para lá de chocado ao quebrar uma garrafa nele sem pensar duas vezes.

Nesta quarta-feira (30), a famosa pegou o craque de surpresa nos bastidores do Criança Esperança, da TV Globo. Em uma brincadeira bastante inusitada, a loira quebrou uma garrafa cenográfica no atleta e arrancou uma reação de choque do companheiro.

Sem entender o que de fato havia acabado de acontecer, Léo Pereira ficou parado, com cara de espanto, e olhou ao redor, enquanto Karoline Lima apenas ria da situação. Como é de se imaginar, a reação confusa do craque do Flamengo rapidamente repercutiu na internet.

Reprodução/X Karoline Lima quebra garrafa em Léo Pereira

O momento foi compartilhado e divertiu internautas, que falaram sobre a reação do jogador após ser surpreendido pela noiva nos bastidores da Globo.

KAROLINE E LÉO NA NOVELA DAS 21h? 👀 Léo Pereira e Karoline já estão cavando a vaga de atores na Plim Plim, hein? Queremos os divos na próxima novela! 😅 📹 @marikrugerb *Contém legenda automática. #FutebolNoSportv #LeoPereira #Karoline #Globo #CriancaEsperanca https://t.co/GGONJKuMVC — sportv (@sportv) October 1, 2026

“Estou até agora tentando entender a ciência dessa garrafa”, declarou uma internauta. “Garrafa cenográfica, usada para gravação de filmes e novelas, feita de açúcar, não machuca, é feita pra isso mesmo que vocês viram”, contou outro. “Que isso mulher, enlouqueceu”, brincou uma terceira.

Reconciliação

No dia 13 de julho, o zagueiro Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima anunciaram que estavam noivos. O casal revelou a novidade por meio de uma postagem nas redes sociais, exibindo o anel que representa o novo compromisso.

Reprodução/Caze TV Léo Pereira e Karoline Lima são flagrados aos beijos na Copa

Os dois estão juntos desde 2024, mas passaram por algumas idas e vindas durante esses anos. Em 2025, por exemplo, eles anunciaram um término, mas voltaram após cerca de um mês. Após um mês juntos novamente, eles terminaram pela segunda vez em fevereiro deste ano.

Entretanto, a reconciliação se tornou pública durante a Copa do Mundo, enquanto Léo Pereira fazia parte do elenco da Seleção Brasileira e a influenciadora cobria a competição pela Rede Ronaldo, canal do YouTube de Ronaldo Fenômeno e seu filho, Ronald.

Léo Pereira e Karol apareceram várias vezes juntos e se beijaram após a partida entre Brasil e Haiti. Desde então, os pombinhos continuaram sendo flagrados lado a lado e, poucos dias depois, a confirmação foi feita.



