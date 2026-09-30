Reprodução/Internet Christy Carlson Romano na Disney

Christy Carlson Romano, conhecida por protagonizar a série Mano a Mana (Even Stevens) e dar voz à personagem principal de Kim Possible, revelou que experimentou cocaína pela primeira vez durante uma festa na casa de Paris Hilton. Aos 42 anos, a atriz relembrou o episódio em uma entrevista ao podcast Not Skinny But Not Fat, apresentado por Amanda Hirsch.

Segundo Christy,período em que ainda trabalhava como dubladora da protagonista de Kim Possible. Ao recordar o episódio,

“Eu acho que o que eu gostava era da atenção que recebia por fazer aquilo na frente das pessoas”, contou.

Além disso, a atriz também recordou como os convidados reagiram à situação. Na avaliação dela, experimentar a droga fez com que se sentisse mais interessante naquele ambiente. Tudo isso aconteceu enquanto ela tentava se afastar da imagem comportada que havia construído durante os anos na Disney.

Todo mundo ficava: 'Eu fiz a garota da Disney usar cocaína pela primeira vez. Christy Carlson Romano, atriz e dubladora.

Durante a entrevista,mas que passou a buscar mais intensamente a atenção dos paparazzi por volta dos 21 anos.

Naquela época, ela queria ser fotografada e aparecer na imprensa, em uma tentativa de mudar a maneira como o público a via por trás das câmeras.

Reprodução/Internet Christy Carlson Romano na Disney





A atriz destacou que, antes da popularização do Instagram , tinha menos controle sobre a própria imagem pública. A cobertura dos paparazzi e de veículos de entretenimento acabava influenciando a percepção que as pessoas tinham das celebridades.

Quem é Christy Carlson Romano?

A famosa ainda reconheceu que, naquele período, recorria às festas e ao consumo excessivo de álcool para lidar com questões pessoais. No entanto, hoje as coisas são diferentes, e

Christy Carlson Romano nasceu em 20 de março de 1984, em Milford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Atualmente com 42 anos, ela começou a carreira artística ainda criança, aos seis anos, trabalhando no teatro e participando de produções da Broadway.

Reprodução/Internet Christy Carlson Romano







A atriz ganhou projeção na televisão ao interpretar Ren Stevens na série Even Stevens, conhecida no Brasil como Mano a Mana, exibida entre 2000 e 2003. A produção do Disney Channel acompanhava o cotidiano de uma família e tinha Shia LaBeouf no elenco.

Atriz vai lançar livro de memórias

Posteriormente,protagonista da animação homônima da Disney, exibida entre 2002 e 2007. Ela também participou do filme Cadet Kelly (2002), ao lado de Hilary Duff.

As experiências vividas durante a infância e a juventude serão abordadas no livro de memórias Once Upon a Trainwreck: The Fall and Rise of a Child Star. A obra tem lançamento previsto para 6 de outubro de 2026 e promete apresentar detalhes sobre a ascensão de Christy como estrela infantil, as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e seu processo de reconstrução pessoal.

A ex-estrela da Disney também utiliza seu podcast, Vulnerable, para conversar sobre experiências pessoais e os desafios de crescer na indústria do entretenimento.



