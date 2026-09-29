Reprodução/RedeTV/Artur Igrecias/Arquivo Pessoal RedeTV estaria vendendo sua frota de carros

A RedeTV! estaria se desfazendo de sua frota de carros. A emissora, que nasceu no início dos anos 2000, estaria vendendo os automóveis em bom estado, inclusive, para os próprios funcionários.

A emissora de Osasco estaria colocando toda a sua frota à venda, porém, só os veículos em melhores condições teriam despertado o interesse dos próprios colaboradores. Ao serem adquiridos por funcionários, seria uma das formas de dar um destino para esses carros.

De acordo com Flávio Ricco, vários modelos estão sendo disponibilizados. O que não se sabe é se existe um procedimento interno, se esses funcionários têm alguma condição para adquiri-los por serem da casa e se esses carros estão sendo oferecidos com descontos.





Frota

A pode frota ser utilizadas para diversos fins numa estação de televisão. Desde o deslocamento de equipes de jornalismo, produção, técnica e convidados para gravações externas.

Essa quantidade e necessidade de veículos variam de emissora para emissora. Mesmo com as mudanças, o canal segue com sua programação normal.

Reprodução/Artur Igrecias/RedeTV! RedeTV! e seus automóveis

O iG entrou em contato com a RedeTV!, assim que obtivermos resposta, o texto será atualizado.

Sobre a RedeTV!

A RedeTV! é uma rede de televisão com sede em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e pertence ao empresário Amilcare Dallevo. Suas transmissões se iniciaram em 15 de novembro de 1999, seis meses após a compra das cinco emissoras da extinta TV Manchete por Amilcare e Marcelo de Carvalho, que, na ocasião, eram sócios.

A programação do canal é dominada por entretenimento, como humorísticos, talk shows, jornais, programas esportivos e atrações femininas. Para comportar suas atrações, ela conta com um complexo de estúdios, o CTD de Osasco, inaugurado em 2009.

Hoje, o programa de maior audiência da emissora é A Tarde é Sua, com Sônia Abrão, que alcança médias na casa dos 2,0 pontos, de acordo com a Kantar Ibope. No entanto, o canal disputava a vice-liderança e a liderança com Pânico na TV, seu maior sucesso de todos os tempos, chegando a registrar 13,0 pontos de audiência nos anos 2000. Em 2012, o humorístico migrou para a Band.