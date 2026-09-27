Reprodução/Instagram Netinho de Paula

Netinho de Paula, de 56 anos, foi diagnosticado com câncer na tireoide. A informação foi divulgada pela assessoria do cantor no sábado (26), após exames recentes identificarem uma alteração na região.

Segundo a equipe médica responsável pelo acompanhamento do artista, o achado levou à realização de uma punção para investigar o nódulo. O resultado apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial.

Após a avaliação dos médicos, Netinho deverá ser submetido a um procedimento cirúrgico. A cirurgia está prevista para outubro.

"O músico seguirá sob acompanhamento e agradece as manifestações de carinho e preocupação recebidas", informou a assessoria em nota.

Carreira

José de Paula Neto, conhecido artisticamente como Netinho de Paula, começou a ganhar projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do grupo Negritude Júnior, formado no conjunto habitacional onde vivia.

Com a banda, o cantor emplacou sucessos como "Cohab City" e "Tanajura" e se tornou um dos nomes de destaque do pagode naquele período.

Em 2001, deixou o grupo para seguir carreira solo. Na televisão, também passou a atuar como apresentador. Entre os trabalhos mais conhecidos está o "Domingo da Gente", da Record, programa voltado principalmente a mulheres de regiões periféricas, com ações que incluíam tratamentos de beleza, ajuda financeira e cursos de capacitação profissional.

Além da música e da televisão, também construiu trajetória como ator, compositor e político.