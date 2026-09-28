Reprodução MTV Pabllo Vittar, Madonna e Taylor Swift nos VMAs 2026

O MTV Video Music Awards (VMA), uma das principais premiações da indústria da música, foi realizado no último domingo (27), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento reúne grandes nomes da música e reconhece os videoclipes que ganharam espaço entre o público ao longo do ano.

A cerimônia foi apresentada pelo rapper Snoop Dogg e começou um pouco mais tarde para quem acompanhava a transmissão de casa. A exibição teve um atraso de 20 minutos, por conta de uma partida de futebol americano que acontecia no mesmo horário.

Reprodução/ Instagram/ @vmas Pabllo Vittar no Tapete Azul dos VMAs 2026



Porém, mesmo antes do início da cerimônia, o tapete azul da 43ª edição dos VMAs já movimentava a internet com a presença das celebridades indicadas e apresentadores. Entre elas, a drag queen brasileira Pabllo Vittar desfilou pelo tapete da premiação usando um vestido vermelho assinado pelo estilista Leo di Borges, ela logo se tornou um dos nomes mais comentados da edição rendendo momentos na plateia e uma das artistas mais bem vestidas, segundo a Vogue.



O Retorno de Madonna

Além de ser a mais indicada da noite, concorrendo a 13 prêmios, Madonna foi uma das grandes estrelas da noite. Abrindo a festa com um medley de seu novo álbum ‘Confessions II’, a rainha do pop trouxe para o palco Sabrina Carpenter, Charli XCX, e transformou a celebração em uma pista de dança. A performance é a primeira de Madonna no VMAs em 23 anos, a última vez que ela se apresentou foi ao lado de Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliot, com um beijo entre Britney, Christina e Madonna que ficou marcado na história da premiação.

Getty Images Madonna, Britney e Christina nos VMAs 2003







A cantora também conquistou sete prêmios, incluindo ‘Melhor Colaboração’, por ‘Bring Your Love’ com Sabrina Carpenter, ‘Melhor Dance’, pelo curta de ‘Confessions II’, e ‘Artista do Ano’. Aos 68 anos, Madonna continua sendo uma das artistas pop mais relevantes, aclamada pelo álbum e reinventando sua carreira com novos nomes da cena, como a amizade com Charli e Troye Sivan.



Homenagens

A edição de 2026 também trouxe momentos dedicados a Dolly Parton, cantora country que faleceu em 25 de agosto deste ano. A cantora Kacey Musgraves, fez uma homenagem tocante, com um cover de ‘I Will Always Love You’, música escrita por Dolly que ficou marcada na voz de Whitney Houston. Em um de seus discursos, Taylor Swift também relembrou a importância de Parton para a presença feminina no country: “Eu acho que todos nós fomos muito sortudos em dividir esse planeta com Dolly por um tempo”, afirmou Taylor.

MTV Kacey faz homenagem para Dolly Parton







O cantor George Michael também recebeu uma homenagem, 10 anos após sua morte. Com a presença de Sombr, Raye, Teddy Swims e Adam Lambert, eles performaram um medley dos grandes hits de George como ‘Father Figure’ e ‘Careless Whisper’. A banda Nirvana recebeu o prêmio de ‘Video Vanguard Award’, que celebra grandes nomes da música.

A Grande Showgirl



Taylor Swift também roubou os holofotes da premiação, ela recebeu uma estatueta inédita por seu trabalho como diretora dos próprios videoclipes. A loira aproveitou ao receber prêmio para estrear seu novo clipe de ‘Patient Zero’, estrelado por Dakota Johnson, conhecida por ‘Cinquenta Tons de Cinza', e Colin Farrell, o Pinguim de ‘Batman’. A cantora também venceu a maior categoria da noite, de ‘Vídeo do Ano’ por ‘The Fate of Ophelia’ e se tornou a artista mais premiada da história dos VMAs com 33 estatuetas.

Reprodução/ MTV Taylor Swift recebe o 'Artist Director Honor'

















Apesar da transmissão atrasada, e do tempo reduzido da premiação, que só apresentou seis das 23 categorias, o VMAs 2026 foi uma grande celebração da música e de artistas do ano.