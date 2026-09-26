Reprodução/Instagram Gisele Bündchen e Tom Brady

Em meio ao término do relacionamento com seu então marido, Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen fez uma viagem para Bahamas. Nesse momento, o astro da NFL que jogava para o Tampa Bay Buccaneers na época, pegou o jatinho para o resort particular que Gisele estava hospedada, com a esperança de resolver o relacionamento de 13 anos que chegava ao fim.

Na nova biografia “Brady: An American Story and the Price of Greatness”, divulgada pelo The Daily Mail, o casamento estava passando por dificuldades por causa dos pedidos de Gisele para que o marido se aposentasse dos campos e desse mais atenção para a família. Em um desses pedidos, após a vitória do jogador no Super Bowl de 2017, ele rebateu com: “Estou me divertindo muito agora”.

A última tentativa

Ao viajar para as Bahamas, para tentar reatar o casamento, amigos e colegas de trabalho de Tom afirmam, em entrevistas no livro, que não sabiam se o jogador iria retornar para o trabalho. Porém, ele voltou 11 dias depois com a confirmação do término e passou por um período focado totalmente no trabalho no qual perdeu peso: “Tom era uma concha vazia de quem ele era quando voltou”, contou o técnico Clyde Christensen.

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen e Tom Brady





O anúncio do término veio em outubro de 2022, juntos tiveram os dois filhos Benjamin e Vivian. Segundo o livro, Gisele decidiu por fim no relacionamento após consultar as estrelas e perceber que o casal já não era compatível, além de se sentir sobrecarregada na criação dos filhos e de Jack, filho de Tom do casamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.





Após o fim do casamento, a modelo casou novamente e tem um filho de um ano desse novo relacionamento. Tom se envolveu brevemente com Kim Kardashian, Sofia Vergara e a modelo Irina Shayk.