Paolla Oliveira aproveita manhã de sol jogando futevôlei
Instagram/@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira aproveita manhã de sol jogando futevôlei

Paolla Oliveira, 44 anos, aproveitou a manhã deste sábado (26) para praticar futevôlei na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz participou de um treino ao lado de outros alunos e curtiu o dia de sol na praia.

Depois da atividade, Paolla compartilhou alguns registros nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece tomando água de coco e aproveitando o clima carioca após o exercício.

A rotina esportiva aconteceu poucos dias depois de a atriz anunciar uma novidade para o Carnaval 2027. Nesta quarta-feira (23), Paolla revelou que será a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

O retorno à avenida, segundo ela, não fazia parte dos planos inicialmente. Durante o período afastada do Carnaval, porém, a atriz percebeu que continuava ligada à festa e decidiu aceitar o convite.

Ao anunciar a novidade, Paolla falou sobre a expectativa para reencontrar a comunidade da escola.

"Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", escreveu.

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