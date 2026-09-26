Paolla Oliveira, 44 anos, aproveitou a manhã deste sábado (26) para praticar futevôlei na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz participou de um treino ao lado de outros alunos e curtiu o dia de sol na praia.
Depois da atividade, Paolla compartilhou alguns registros nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece tomando água de coco e aproveitando o clima carioca após o exercício.
A rotina esportiva aconteceu poucos dias depois de a atriz anunciar uma novidade para o Carnaval 2027. Nesta quarta-feira (23), Paolla revelou que será a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.
O retorno à avenida, segundo ela, não fazia parte dos planos inicialmente. Durante o período afastada do Carnaval, porém, a atriz percebeu que continuava ligada à festa e decidiu aceitar o convite.
Ao anunciar a novidade, Paolla falou sobre a expectativa para reencontrar a comunidade da escola.
"Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", escreveu.