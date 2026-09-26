Reprodução/Internet Marcão do Povo ligou para Rick Sollo durante o Primeiro Impacto

O SBT negou ter advertido Marcão do Povo depois que o apresentador tentou ligar ao vivo para o telefone pessoal de Rick Sollo (1966-2026) durante o Primeiro Impacto. O episódio ocorreu na terça-feira (22), antes da localização dos destroços do helicóptero em que o cantor viajava em Santa Catarina. Segundo a Folha de S.Paulo, profissionais do jornalismo relataram desconforto com a iniciativa, mas a emissora rejeitou ter repreendido formalmente seu contratado.

Marcão do Povo tentou falar com cantor ao vivo

A ligação aconteceu por volta das 9h, aproximadamente duas horas e meia antes de o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmar a morte do sertanejo. Naquele momento, os destroços da aeronave ainda não haviam sido localizados. O helicóptero caiu devido ao mau tempo e as cinco pessoas que estavam a bordo morreram. Segundo a coluna Outro Canal, gestores do jornalismo teriam considerado de mau gosto a tentativa de contato feita durante a transmissão.

Antes de realizar a chamada, Marcão do Povo explicou aos telespectadores que tinha amizade com Rick e relatou sentir que deveria tentar falar com ele. O apresentador também imaginou a possibilidade de o cantor atender ao telefone e mencionou como uma resposta poderia repercutir entre os brasileiros que acompanhavam o desaparecimento. Apesar de reconhecer que familiares provavelmente já tentavam contato, ele afirmou possuir o número pessoal do sertanejo e decidiu fazer a ligação durante o jornalístico.

"Eu estou com um sentimento que diz que eu deveria ligar para ele. Imagina se ele atende? Como o Brasil ficaria? Olha só como o Brasil iria se alegrar", afirmou. Depois, acrescentou: "Claro que eu imagino que os familiares estão tentando. Eu tenho o número do Rick e vou tentar ligar".

SBT nega advertência ao apresentador

Inicialmente, a publicação noticiou que Marcão recebera uma advertência no fim da tarde de terça-feira, depois que o episódio chegou ao conhecimento de executivos. Conforme essa primeira versão, o canal teria comunicado ao apresentador que não aceitaria atitudes semelhantes em suas transmissões.

O SBT, no entanto, negou que Marcão do Povo tenha recebido uma advertência ou tenha sido chamado à atenção por causa da ligação. A posição da emissora contradiz essa parte da informação publicada inicialmente sobre as consequências internas do episódio.

Marcão voltou normalmente aona quarta-feira (23), um dia depois da tentativa de contato. Durante a edição, apresentou informações sobre o velório e o enterro de Rick Sollo. O cantor estava entre as cinco pessoas que morreram na queda do helicóptero em Santa Catarina. A cobertura mobilizou os telejornais das emissoras e também provocou mudanças nos índices de audiência registrados ao longo do dia, especialmente nos programas exibidos durante a faixa do almoço.

A cobertura da morte de Rick Sollo aumentou a audiência de SBT e Record. No horário do almoço, o Balanço Geral atingiu pico de 9,6 pontos na Grande São Paulo. O jornalístico da Record registrou média de 7,6 pontos e participação de 18,3% entre os televisores ligados. Segundo os dados apresentados, esses resultados representaram a maior média e o maior share do programa desde março de 2025 durante sua exibição na principal praça publicitária do país.