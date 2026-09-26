Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine publica foto aos beijos com Shawn Mendes

Bruna Marquezine compartilhou nesta sexta-feira (25) um registro aos beijos com Shawn Mendes durante a temporada dos dois em Milão, na Itália.

O clique marca a primeira aparição pública do casal desde que eles assumiram o relacionamento, em agosto de 2026.

Na imagem, a atriz e o cantor aparecem trocando um beijo. Em outro momento registrado durante a viagem, os dois também surgem sorrindo um para o outro. As fotos foram feitas no mesmo período em que o casal esteve no desfile da Gucci.

Bruna e Shawn ocuparam a primeira fila do evento ao lado de personalidades como Donatella Versace e Camila Morrone. Francesca Bellettini, CEO da Gucci na França, também estava entre os convidados que acompanharam a apresentação.

Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Os dois chegaram a Milão nesta quinta-feira (24). Na cidade, Shawn participou de uma audição na Gucci em uma ação que celebra os 10 anos de seu álbum "Illuminate". Bruna acompanhou o cantor durante o compromisso.

A aparição pública acontece depois de meses em que os dois foram vistos juntos em diferentes situações, mas sem posar oficialmente como casal. Desde 2025, eles já haviam sido flagrados em momentos descontraídos no Rio de Janeiro, incluindo passeios pela orla e idas à feira.