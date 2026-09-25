Reprodução/Instagram/Globo Gil do Vigor e Álvaro Pereira Jr.

Gil do Vigor, 35 anos, usou suas redes sociais para se pronunciar após ser criticado publicamente pelo jornalista Álvaro Pereira Jr., 63 anos, repórter do Fantástico, da Globo. O ex-BBB havia comemorado a aceitação de dois trabalhos no 48º Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE), mas foi ironizado pelo comunicador, que o chamou de “falso acadêmico”.

Visualmente irritado e até mesmo indignado com a situação, o profissional publicou um vídeo nesta quinta-feira (24), falando sobre sua trajetória nos estudos e destacou que situações como essa são mais comuns do que as pessoas imaginam e isso não acontece apenas com ele.





“Não é de hoje que eu sou atacado, desacreditado como acadêmico. Eu acho que não é só comigo não, tá? Acho que todo brasileiro que veio de uma realidade simples, humilde, que começa a alcançar coisas, sempre tem um grupo de pessoas que tá ali pronto para te atacar, te desacredibilizar”, declarou.

Na sequência, Gil do Vigor relembrou a decisão de seguir a carreira acadêmica depois de participar do “Big Brother Brasil 21”. De acordo com ele, existia a possibilidade de permanecer no Brasil e aproveitar financeiramente a visibilidade conquistada no reality, mas esse não foi o caminho que ele decidiu seguir, já que priorizou os estudos.

Quando saí do Big Brother, eu tive a oportunidade de continuar no Brasil e monetizar a minha imagem. Não estaria errado disso. Só que o meu amor pela academia, pela educação sempre foi tão forte que eu acreditava nisso, eu acredito nisso. E eu falava: ‘Eu preciso obter esse conhecimento’. Era um sonho da minha vida e eu fui. Gil do Vigor, economista e ex-BBB









Discussão nas redes sociais

Tudo isso começou depois que Gil comemorou a aceitação de dois artigos dos quais é coautor para apresentação no 48º Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, que será realizado em dezembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Contudo, em resposta à publicação, Álvaro Pereira Jr. decidiu se pronunciar sobre a novidade no X (antigo Twitter). “Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos”, escreveu. Em seguida, ao responder a um seguidor , o jornalista chamou o ex-BBB de “falso acadêmico” e ainda confessou se incomodar com a forma como o economista apresenta a rotina de pesquisador.

Reprodução/Internet Gil do Vigor





Conhecido por sempre dizer o que pensa, Gil rebateu as críticas em outra publicação e afirmou que questionar sua trajetória acadêmica por conta da aceitação dos trabalhos pela SBE demonstraria “falta de noção e respeito”. Para ter ainda mais embasamento, ele ainda acrescentou registros de trabalhos aceitos em conferências internacionais.

“Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito. Ainda assim, seguem alguns aceites de artigos solo em conferências internacionais. Infelizmente, nem sempre a experiência se torna sabedoria”, disparou.

Gil do Vigor é graduado, mestre e doutor em Economia. Ele cursou a graduação e o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e concluiu o doutorado na University of California, Davis, nos Estados Unidos, em junho de 2026.

Após o desabafo, ﻿o famoso recebeu inúmeras mensagens de apoio. Ana Maria Braga mesmo fez questão de deixar um comentário na postagem do economista e afirmou ter orgulho de sua trajetória. Astrid Fontenelle, Taís Araújo e Tati Machado seguiram o exemplo da apresentadora e também defenderam o influenciador.



