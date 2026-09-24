Reprodução/Internet Álvaro Pereira Jr. ironizou a conquista publicada por Gil do Vigor

Gil do Vigor foi alvo de críticas de Álvaro Pereira Jr., repórter do Fantástico, depois de comemorar nas redes sociais a aceitação de dois artigos acadêmicos pela Sociedade Brasileira de Econometria. O jornalista da Globo ironizou a conquista e chamou o economista de "falso acadêmico". O ex-BBB é coautor dos trabalhos, que serão apresentados no 48º Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, marcado para dezembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Álvaro Pereira Jr. chama Gil do Vigor de falso acadêmico

A primeira manifestação de Álvaro ocorreu em resposta à comemoração feita por Gil do Vigor. O repórter sugeriu que a aceitação dos artigos no encontro representaria uma tentativa anterior sem sucesso em publicações internacionais. "Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos", disse.

Depois da primeira publicação, Álvaro voltou ao assunto ao responder a um seguidor que havia rido de sua mensagem. O jornalista demonstrou irritação com a maneira como Gil apresenta a rotina relacionada à pesquisa acadêmica e usou uma expressão para se referir ao economista. "Como fico puto com o 'falso acadêmico' que faz parecer que vida de pesquisador é uma grande festa", escreveu, reagindo ao comentário de um seguidor que riu da primeira publicação.

O repórter também reagiu às respostas recebidas depois das críticas. Em outra postagem, afirmou de maneira irônica que havia começado recentemente a trabalhar com cobertura científica e que não possuía contato com o ambiente universitário. "Comecei semana passada a cobrir ciência, e tenho zero convívio no mundo acadêmico, então precisava mesmo desse 'esclarecimento'", ironizou. Álvaro atua na Globo desde 1995 e atualmente integra a equipe de reportagem do, com trabalhos frequentes sobre ciência, tecnologia e entretenimento.

Gil do Vigor é graduado, mestre e doutor em Economia. O apresentador cursou graduação e mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e concluiu em junho deste ano o doutorado na University of California, Davis, nos Estados Unidos. Após sua participação no BBB 21 (2021), quando terminou em quarto lugar, sua experiência acadêmica também ganhou espaço no Globoplay por meio do documentário Gil na Califórnia, produção com cinco episódios dedicada ao período de estudos no país.

Atualmente, Gil participa do Mais Você como apresentador do quadro Tá Lascado, no qual aborda economia e explica temas relacionados ao assunto em linguagem voltada ao público da atração. Ele também substitui Ana Maria Braga em algumas ocasiões ao lado de Tati Machado.