Marrone conta que ligou para Rick após desaparecimento de helicóptero
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Marrone conta que ligou para Rick após desaparecimento de helicóptero


Marrone, de 60 anos, esteve no velório de Rick, da dupla com Renner, realizado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. Abalado com a morte do cantor, o sertanejo conversou com a imprensa e revelou que tentou entrar em contato com o amigo logo após saber do desaparecimento do helicóptero.

Segundo Marrone, ele estava no Espírito Santo, onde faria um show, quando soube que a aeronave havia desaparecido. Na tentativa de obter notícias, ligou para o telefone de Rick e chegou a receber sinal.

“No dia do acidente, eu tentei falar com o Rick. Liguei no telefone do Rick e estava com dois pontinhos. Chegou a mensagem, mas eu acho que o telefone dele estava lá no local, mas o sinal muito pouco”, contou.

O cantor explicou que, naquele momento, ainda mantinha a esperança de que as buscas encontrassem sobreviventes. “Já tinha acontecido [o acidente], eu estava no Espírito Santo fazendo show, mas na esperança de que iam encontrar alguém com vida”, afirmou. O registro da conversa foi divulgado pelo portal Leo Dias.


Marrone ainda não falou com Renner

Durante a entrevista, Marrone também contou que tentou entrar em contato com Renner, parceiro de Rick na música, mas ainda não conseguiu falar diretamente com ele.

“Eu não consegui falar com o Renner. Ele deve estar muito abalado. Tentei falar com ele, mandei áudio”, relatou o sertanejo.

Rick e Renner formaram uma das duplas de destaque da música sertaneja. Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava com outras quatro pessoas.

Acidente matou cinco pessoas

O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), após perder comunicação na região rural de Urubici, na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina iniciou as buscas e encontrou os destroços da aeronave na terça-feira (22), na região de Santa Bárbara.

As cinco pessoas que estavam a bordo morreram. Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação contou com a aeronave Arcanjo 03, cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas e drones equipados com tecnologia de identificação térmica. As circunstâncias que provocaram a queda ainda são investigadas pelas autoridades.


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