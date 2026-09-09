Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó

Ana Castela, 22, divertiu seus seguidores na noite desta terça-feira (08) ao compartilhar uma cena bastante inusitada protagonizada por sua avó. No registro compartilhado pela sertaneja, a boiadeira exibiu a familiar lhe dando dinheiro escondido e ainda brincou com a situação.

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"Mesmo com 22 anos, ainda recebo os 100 reais da vó escondido", escreveu a compositora. Alguns minutos depois, ela ainda contou o que faz com as quantias recebidas. "Mal sabe que guardo tudo na bíblia para que nunca nos falte", revelou.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, já que muitos internautas se identificaram com a situação.

"Eu não aguento, ela disfarçando como se ninguém fosse perceber", declarou uma. "O tanto que eu ri não está escrito", acrescentou outra. "Toda avó é assim, a minha é igualzinha, eu racho de rir", revelou uma terceira. Mais cedo naquele mesmo dia, Ana Castela já tinha publicado um registro ao lado de seu avô.

Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó

Na cidade natal

A morena tem aproveitado a pequena pausa nos compromissos artísticos para matar a saudade de seus familiares. Para isso, a artista colocou o pé na estrada para visitar a cidade em que cresceu: Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou nos Stories algumas partes do trajeto. Ela viajou do Paraná até o antigo lar. Para a viagem de pouco mais de 7 horas, ela usou sua Dodge Ram 3500 Limited Longhorn personalizada, que está avaliada em mais de R$ 670 mil.

Muitos de vocês não sabem, mas eu sou daqui do Mato Grosso do Sul. Minha vida inteira praticamente eu moro aqui, e faz cinco anos que eu moro no Paraná agora, em Londrina. Eu vim ver minha família um pouquinho. E assim, eu sou do interior mesmo. Mas estou chegando, gente. Glória a Deus!. Ana Castela, cantora.

Contudo, a cantora não foi sozinha, já que convidou seu melhor amigo, Odorico Reis. Eles foram recebidos pela tia da cantora, Kelli Cristiana, e pelos avós.



