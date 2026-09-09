Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó
Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora
Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó

Ana Castela, 22, divertiu seus seguidores na noite desta terça-feira (08) ao compartilhar uma cena bastante inusitada protagonizada por sua avó. No registro compartilhado pela sertaneja, a boiadeira exibiu a familiar lhe dando dinheiro escondido e ainda brincou com a situação.

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"Mesmo com 22 anos, ainda recebo os 100 reais da vó escondido", escreveu a compositora. Alguns minutos depois, ela ainda contou o que faz com as quantias recebidas. "Mal sabe que guardo tudo na bíblia para que nunca nos falte", revelou.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, já que muitos internautas se identificaram com a situação.

"Eu não aguento, ela disfarçando como se ninguém fosse perceber", declarou uma. "O tanto que eu ri não está escrito", acrescentou outra. "Toda avó é assim, a minha é igualzinha, eu racho de rir", revelou uma terceira. Mais cedo naquele mesmo dia, Ana Castela já tinha publicado um registro ao lado de seu avô.

Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó
Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora
Ana Castela surpreendeu ao mostrar atitude da avó

Na cidade natal

A morena tem aproveitado a pequena pausa nos compromissos artísticos para matar a saudade de seus familiares. Para isso, a artista colocou o pé na estrada para visitar a cidade em que cresceu: Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou nos Stories algumas partes do trajeto. Ela viajou do Paraná até o antigo lar. Para a viagem de pouco mais de 7 horas, ela usou sua Dodge Ram 3500 Limited Longhorn personalizada, que está avaliada em mais de R$ 670 mil.

Muitos de vocês não sabem, mas eu sou daqui do Mato Grosso do Sul. Minha vida inteira praticamente eu moro aqui, e faz cinco anos que eu moro no Paraná agora, em Londrina. Eu vim ver minha família um pouquinho. E assim, eu sou do interior mesmo. Mas estou chegando, gente. Glória a Deus!. Ana Castela, cantora.

Contudo, a cantora não foi sozinha, já que convidou seu melhor amigo, Odorico Reis. Eles foram recebidos pela tia da cantora, Kelli Cristiana, e pelos avós.

Ana Castela . Foto: Instagram
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