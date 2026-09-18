Reprodução/Instagram Ex-BBB Talita Araújo se casou com a produtora Isla Wolfe.

A ex-BBB Talita Araújo, de 34 anos, se casou com a produtora britânica Isla Wolfe. A novidade foi compartilhada pela participante da 15ª edição do reality show global nesta quinta-feira (17), por meio das redes sociais.

Nas imagens da cerimônia, que aconteceu na Capela The Abbey, em Dublin, na Irlanda, elas aparecem deslumbrantes, vestidas de noiva. "Mrs & Mrs Araujo-Wolfe. O dia que nunca vou me esquecer", escreveu a ex-BBB na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, o casal recebeu mensagens de carinho dos seguidores. “Belíssimas fotos! Parabéns às noivas”, escreveu um. “Acho que, se anjos casassem, seria assim”, declarou outra.

Quem também marcou presença nos comentários da postagem foi a ex-BBB Amanda Djehdian, que participou da mesma edição do reality global: "Eu estou impactada com tanta beleza de vocês! Sejam muito felizes meus amores".

O casal assumiu o relacionamento em janeiro de 2025, quando a ex-comissária de bordo compartilhou uma foto beijando a amada.







Passagem pelo BBB e romance com Rafael Licks

Talita Araújo teve uma passagem polêmica pelo Big Brother Brasil 15. A ex-aeromoça se envolveu em confusões com outros participantes e protagonizou momentos quentes embaixo do edredom com o gaúcho Rafael Licks.

Entre os brothers que tiveram atritos com Talita estão Marco Marcon, com quem protagonizou uma briga ao vivo, e Mariza Moreira, com quem ela trocou farpas durante todo o jogo.

O romance da ex-aeromoça com Rafael Licks marcou sua participação no reality. Eles causaram polêmica ao manterem relações sexuais, inclusive sem proteção durante o confinamento, o que resultou em pedidos de pílula do dia seguinte feitos à produção do BBB.

Talita foi a sexta eliminada do programa, com um índice de rejeição de 60% dos votos em um Paredão triplo. Após deixar a atração, ela enfrentou uma onda de julgamentos do público, principalmente nas redes sociais e acabou desenvolvendo um quadro de depressão profunda. O namoro entre ela e Rafael Licks continuou por poucos meses, chegando ao fim em outubro do mesmo ano.

Atualmente Talita atua como influenciadora de moda, beleza e finanças. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ela também compartilha detalhes de sua rotina na Irlanda, onde vive há cerca de cinco anos.