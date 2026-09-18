Edu Moraes/Record "A Fazenda 18" aposta em protagonismo feminino com três mulheres no comando





“A Fazenda 18” chegou à Record com uma configuração que chamou a atenção do público. Três mulheres passaram a ocupar posições de destaque na estrutura do reality rural. Adriane Galisteu permanece no comando da atração, enquanto Christina Rocha assumiu a “Cabine de Descompressão” e Marcia Fu segue à frente do “Fuzenda”, quadro exibido às quintas-feiras.

A chegada de Christina representa uma nova etapa na carreira da apresentadora, que deixou o SBT meses atrás após o fim do “Casos de Família”, programa que comandou por anos. Em conversa com o iG, ela contou que buscava justamente uma experiência diferente e enxergou na oportunidade da Record a chance de sair da zona de conforto.

“Eu tinha que fazer uma coisa nova. Eu gosto de uma coisa nova. Eu fiquei pensando, montando a cabeça, e veio essa ideia de fazer uma coisa nova. Não importa o tamanho do que eu vou fazer, mas é uma coisa nova”, afirmou.

ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu e Christina Rocha





Christina Rocha aposta em nova fase

Para Christina, a possibilidade de experimentar algo diferente foi determinante para aceitar o novo desafio. A apresentadora revelou que não gosta da sensação de estar repetindo uma experiência já vivida e afirmou que pretende levar sua personalidade para a nova função.

“A pior coisa do mundo é você se sentir ‘Ah, já vi esse show’. Eu não sou morna. Não sou”, declarou.

Mesmo diante de um formato diferente daquele com o qual ficou conhecida, Christina garantiu que não pretende deixar de lado sua essência. “Eu vou ser eu, direitinho. Agora, eu não sei... Tomara que eu faça uma coisa nova também. Mas eu vou ser a Christina”, disse.

Reprodução/Internet Christina Rocha comandará produtos digitais de A Fazenda 18





Recomeço na Record

A oportunidade, segundo a apresentadora, surgiu enquanto ela ainda avaliava outras possibilidades profissionais. Christina contou que estava analisando outros projetos quando recebeu o convite para integrar a nova temporada de “A Fazenda”.

“Estava vendo outros projetos e tal, não sei o quê. E apareceu. Aí você fala assim ‘Ah, não sei não’. Aperta o botão lá, pá, e vai. Entendeu? Aquele botão de recomeço”, explicou.



