Reprodução Instagram Ex-BBB Jordana Morais rebate Sonia Abrão após ser chamada de ‘tralha’





Sonia Abrão criticou a contratação de Jordana Morais, ex-participante do "BBB 26", para integrar a equipe da Link TV. Durante o "A Tarde é Sua", da RedeTV!, a apresentadora comentou a nova fase da atração ligada à Record e fez um comentário sobre a chegada da ex-BBB.

“Eles já tiveram tanta gente boa e agora é só tralha”, disparou Sonia ao falar sobre a composição da equipe. A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou até Jordana, que decidiu responder publicamente. A ex-BBB questionou o motivo da crítica feita pela apresentadora. “Gente, o que eu fiz pra essa senhora?”, escreveu.

Jordana também comentou o episódio durante a exibição da Link TV. Segundo ela, não houve qualquer conflito pessoal entre as duas que justificasse a declaração de Sonia. A ex-BBB ainda relacionou a crítica ao posicionamento da apresentadora durante e após sua participação no reality.

“Eu não entendo realmente, eu não fiz nada para a Sonia Abrão, eu não entendo... Na verdade, eu entendo um pouco, é a questão midiática, né? Do favoritismo de um outro lado, então convém a ela falar mal, né? Do lado de cá... Assim, foi o que eu entendi quando eu saí do reality que eu participei”, afirmou, fazendo referência ao BBB 26.

A ex-sister também explicou que foi contratada para atuar como apresentadora e comentarista de entretenimento, e não como jornalista. O esclarecimento veio após, segundo Jordana, Sonia ter questionado sua contratação.

“Eu acho que um diploma... Porque ela questionou, né? O fato da minha contratação. Queria que ela entendesse que não fui contratada como jornalista aqui. Estamos em um programa de entretenimento, então fui contratada como apresentadora e como comentarista de um programa de entretenimento”, declarou.

Jordana citou ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada à exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista e fez uma crítica à postura profissional da apresentadora.

“Até porque o próprio STF tem decisão em que você não precisa ter um diploma de jornalismo para exercer a função, se ela não sabe disso, tem que ser ciente. Então, assim, acho que diploma nenhum garante boa conduta profissional”, afirmou.

Ex-BBB cita caso Eloá

Durante a resposta , Jordana também trouxe à tona a atuação de Sonia Abrão no caso Eloá Pimentel, em 2008. Na ocasião, a apresentadora entrou em contato ao vivo com o sequestrador Lindemberg Alves e conversou por telefone tanto com ele quanto com Eloá, que estava mantida em cárcere.

A conduta gerou críticas de autoridades e integrantes do Ministério Público, que apontaram riscos à operação policial e questionaram a exposição do caso durante a crise. Ao mencionar o episódio, Jordana afirmou que a apresentadora também teve sua atuação questionada publicamente em outras situações.

“A própria Sonia Abrão tem tantas condutas aí amplamente questionadas que foram objeto até de ação do próprio Ministério Público Federal contra ela, como foi o caso da Eloá, que foi amplamente criticado com tantos profissionais da área. Teve também exposição de adolescentes, coisas horríveis”, disse.

Na sequência, a ex-BBB voltou a afirmar que não entende a razão dos ataques e indicou que pretende levar a discussão para outro âmbito.

“Sonia, eu acho que, assim, nunca fiz nada para você, entendeu? E não entendo por que você gratuitamente veio me chamar de tralha, assim. Eu acho que você realmente, acho que não é por aí. Não aconteceu nada diretamente e venho recebendo essas ofensas gratuitas de você. Eu não estou entendendo, mas vamos resolver em outra esfera”, concluiu.







