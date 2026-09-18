Reprodução/Instagram Elizabeth Ruiz

A atriz e apresentadora dominicana Elizabeth Ruiz teve sua morte confirmada nesta quarta-feira (16), aos 49 anos. A comunicadora construiu uma longa carreira, com mais de duas décadas dedicadas a diferentes vertentes da comunicação, como cinema, teatro, televisão e rádio.

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Mais reservada, Elizabeth estava em tratamento contra o câncer e optou por manter o diagnóstico longe das câmeras, por isso nunca comentou sobre o assunto de forma pública.

A famosa deixa dois filhos, Miranda, do casamento com o empresário Francisco Javier Carrillo, e Andrés Alfonso, da relação com o cineasta Alfonso Rodríguez. Foi ele quem confirmou a morte à imprensa internacional.

Por meio das redes sociais, Alfonso fez questão de comentar sobre o assunto e falou do sofrimento do filho."Como um pai pode assumir a dor de um filho para que ele não precise sofrê-la? Como alguém pode dizer: 'Dê isso para mim. Deixe que eu carregue esse peso'? Existem dores que conhecemos muitas vezes na vida, e há outras que chegam apenas uma vez e nos transformam para sempre", escreveu.

"Mãe só existe uma. Pai só existe um. Meu filho Andrés enfrenta uma dessas dores incomparáveis: a partida de sua mãe. Se eu pudesse arrancar essa dor do seu peito e colocá-la no meu, eu faria isso sem pensar duas vezes. Como não posso, só posso lhe lembrar de uma coisa: você não está sozinho", acrescentou.

Reprodução/Instagram Elizabeth Ruiz

Por fim, apesar do momento complicado, Alfonso fez questão de destacar que sempre estará presente para o herdeiro.

Você perdeu sua mãe, e esse lugar ninguém jamais poderá ocupar. Mas você tem um pai que o adora. Chore o quanto precisar chorar. Sinta saudade de tudo o que precisar sentir. Guarde sua mãe naquele lugar de onde ninguém pode tirá-la: em suas lembranças, no que ela lhe ensinou, em quem você é e em tudo o que dela viverá para sempre dentro de você. Alfonso, ex-marido de Elizabeth Ruiz.

Quem foi Elizabeth Ruiz?

No dia 8 de agosto, a artista comemorou seu último aniversário. Elizabeth publicou um vídeo cantando parabéns, rodeada de pessoas próximas. "Uma das celebrações mais bonitas, com meus amores em um dia especial e uma noite mágica. Obrigada a todos por fazê-lo tão especial", escreveu na legenda.

Na biografia publicada pelo ex-marido, a trajetória da atriz começou em 1997, quando foi selecionada para uma campanha publicitária de bebida alcoólica. Na televisão, a famosa construiu uma longa carreira como apresentadora.

Reprodução/Instagram Elizabeth Ruiz

Além disso, ela trabalhou na emissora Antena Latina, onde fez parte de programas como "Rincón Paraíso" e "El Bachatón". Alguns anos depois, ela criou o "Elizabeth Light", programa do qual foi anfitriã e produtora.

Elizabeth Ruiz também esteve em produções como "Tubérculo Gourmet"(2015), "Quiero Casarme Contigo"(2013) e "Perdone la Hora"(2000–2011). A comunicadora preferia manter sua vida pessoal longe dos holofotes, mas foi casada com o empresário equatoriano Francisco Javier Carrillo, com quem tem uma filha, Miranda. Ela também é mãe de Andrés Alfonso, fruto de um relacionamento com o cineasta Alfonso Rodríguez.



