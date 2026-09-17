Reprodução/Instagram Evelyn Dantas

Evelyn Dantas, 21 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira (16), em Mãe do Rio, cidade que fica a cerca de 178 km de Belém, no Pará. Com a repercussão do caso, a Polícia Civil (PC) vem mobilizando forças para investigar a morte da influenciadora, que foi executada a tiros na calçada.

O corpo da jovem foi encontrado pelos agentes da polícia em frente a uma casa na Rua Bernardo Ferreira de Oliveira, no bairro São Francisco. De acordo com o relato da ocorrência da Polícia Militar (PM), a famosa estava em liberdade provisória.

Ela foi presa preventivamente em julho deste ano, durante uma operação que investigava o assassinato do sargento da reserva Antônio Anildo Alves, morto no dia 29 do mesmo mês.

A influenciadora era investigada ao lado de outras pessoas e, conforme destacou a polícia, teria fornecido informações consideradas relevantes para o esclarecimento do crime. Portanto, a Justiça concedeu liberdade provisória a Evelyn poucos dias antes do homicídio.

Reprodução/Instagram Evelyn Dantas

A jovem era moradora de Mãe do Rio e publicava fotos e vídeos de viagens e passeios especiais. Além disso, ela sempre fez questão de compartilhar registros de produções de beleza e do dia a dia com a família e amigos. Ela chegou a acumular quase 25 mil seguidores em uma rede social. Atualmente, o perfil dela não está mais ativo.

O que aconteceu com Evelyn Dantas?

De acordo com o pai da vítima, dois homens invadiram a residência durante a madrugada, por volta das 3h30, e renderam os moradores. Assim, os criminosos conseguiram levar Evelyn para a parte da frente da casa e atiraram contra ela. Na sequência, os suspeitos deixaram o local.

Câmeras de segurança registraram a chegada do carro usado pelos criminosos. As imagens foram entregues à polícia e poderão ajudar na identificação dos envolvidos.

Reprodução/Instagram Evelyn Dantas

Antes de deixarem o local, os autores teriam pichado na parede a sigla “TCP”, associada ao Terceiro Comando Puro , facção criminosa do Rio de Janeiro. A polícia ainda não confirmou se a organização tem relação ou não com o assassinato.

O corpo da influenciadora foi encontrado na calçada pela polícia, coberto por um lençol. A polícia fez o isolamento do local e acionou a PC para as medidas cabíveis. Em nota, a Polícia Civil comunicou que investiga o assassinato e que equipes seguem em diligências para identificar e capturar os envolvidos no crime.



