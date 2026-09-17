Reprodução/Internet RedeTV! teve cinco produções próprias com 0,0 ponto de audiência

A RedeTV! atravessa o momento mais delicado de sua história: desde a saída de Marcelo de Carvalho do quadro societário, no final do ano passado, a emissora passou a enfrentar uma crise sem precedentes, não só em audiência, mas também em criatividade e publicidade. O canal nunca havia destinado tantos espaços para concessionários como agora — e várias faixas sequer arranjam compradores, sendo provisoriamente ocupadas por infindáveis reprises de A Hora do Zap.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que anão conseguiu pontuar com 5 das suas 14 produções próprias nesta quarta-feira (16). A emissora, que foi sintonizada por somente 0,65% dos televisores ligados nas 24 horas do dia, só conseguiu alcançar 1 décimo de média às 13h, horário em que todos os canais transmitem em cadeia nacional um bloco de propaganda eleitoral.

Antes disso, o canal comandado pela família de Amilcare Dallevo Jr. anotou 0,0 ponto de audiência com quatro produções próprias: a versão matinal do RedeTV! Notícias, o esportivo Bola na Rede, o programa de culinária Fica com a Gente e a primeira edição do A Tarde é Sua não alcançaram o mínimo necessário para ter ao menos 1 décimo de média, com performances entre 0,01 e 0,03 de média. Das 6h às 12h, o pico da programação da rede foi de 0,08 doNotícias.

Outros destaques

Além do quarteto de traços (nome técnico dado aos programas e emissoras que não alcançaram ao menos 1 décimo, ainda que arredondado) na faixa matinal, a RedeTV! emplacou outra produção própria sem pontuar, desta vez em pleno horário nobre. A versão noturna do RedeTV! Notícias, entre 18h35 e 18h51, amargou uma derrota para todas as demais redes de TV aberta. Até mesmo a RIT, pertencente a um dos arrendatários da programação do canal, superou o jornalístico.

Entre os destaques das outras emissoras, A Fazenda 18 marcou 4,39 pontos na Record. O reality foi a atração menos assistida da programação noturna do canal, mas ainda garantiu a vice-liderança isolada em sua faixa de exibição. No SBT, o Primeiro Impacto também se destacou ao alcançar 3,07 pontos de média e assegurar novamente a segunda colocação entre as emissoras de televisão aberta durante o período em que esteve no ar.